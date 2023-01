Gilson e a amiga Daiana - Arquivo Pessoal

Gilson e a amiga Daiana Arquivo Pessoal

Publicado 03/01/2023 19:00 | Atualizado 03/01/2023 20:03

Rio - O bombeiro Gilson Castro Silva, de 58 anos, morto após ser atropelado por um ônibus , na madrugada do último domingo (1º), será enterrado nesta quarta-feira (4), no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do Rio, às 16h. O motorista do veículo Valdir das Mercês Júnior, de 28 anos, foi preso por homicídio doloso, quando há intenção de matar, nesta segunda-feira.Em entrevista ao a amiga do militar Daiana Grazielly comentou que Gilson era um grande amigo e que fazia de tudo para ajudar o próximo."Estamos desolados e em pedaços. Ele era amado por todos, e estava sempre feliz. É difícil ainda de acreditar. Nós, família, amigos e o Corpo de Bombeiros estamos muito tristes. Sei que nada irá trazer meu amigo de volta mas queremos Justiça. Isso não pode virar mais uma estatística", contou.O acidente aconteceu por volta das 5h15, na madrugada de domingo, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na altura da Praça do Lido. O trânsito no local estava bloqueado na via devido aos shows do Réveillon, mas havia sido liberado momentos antes, às 5h.Em nota, o corpo de Bombeiros se solidarizou com familiares e parentes do militar após a notícia da morte de Gilson.“A corporação se solidariza com parentes e amigos do militar, que ingressou no CBMERJ em 1991 e atualmente estava na Reserva Remunerada. Psicólogos e assistentes sociais estão à disposição para dar suporte para a família, neste momento de dor. O Corpo de Bombeiros agradece à Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro pela pronta investigação que permitiu a prisão do responsável”, disse o comunicado.Antes de ser preso, o motorista Valdir das Mercês Júnior, de 28 anos, já havia sido afastado de suas funções conforme nota enviada pelo consórcio Rio Ônibus.Em seu depoimento à polícia, o motorista havia dito que a vítima havia saído da frente do ônibus quando acelerou o veículo. No entanto, imagens gravadas na internet mostram que Gilson ainda estava na frente do coletivo quando o motorista acelerou e passou por cima da vítima.