Marilene, mãe de Matheus, sendo consolada por Marcelle Lemos, prima de Matheus, no enterro da vítima - Érica Martin / Agência O Dia

Marilene, mãe de Matheus, sendo consolada por Marcelle Lemos, prima de Matheus, no enterro da vítimaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 03/01/2023 18:21

Rio – Matheus Lemos de Souza, entregador de lanches morto após ser alvejado por tiros na madrugada do último sábado (31), em São Gonçalo, foi velado por três horas e enterrado no Cemitério Municipal de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, na tarde desta terça-feira (3).

O funeral contou com a presença de familiares e amigos comovidos com a morte precoce do jovem, aos 22 anos de idade. Eles vestiam uma camisa com uma foto de Matheus e a frase "Saudades Eternas". Além da homenagem, colegas de profissão enfileiraram motocicletas para ver o caixão ser transportado até o local do enterro, em uma espécie de tributo.

fotogaleria

"Matheus era meu primo, meu padrinho de casamento e meu melhor amigo. Uma pessoa ótima e trabalhadora. Está muito difícil para gente aceitar as coisas que aconteceram com ele, pois a gente na verdade não sabe o que realmente aconteceu. A gente sabe que ele estava entregando o último lanche dele, na noite de sexta-feira, e depois a gente não teve mais nenhuma notícia dele. O que a gente luta hoje é por justiça pela vida dele, pois ele é uma pessoa trabalhadora e sempre foi", disse a prima da vítima Marcelle Lemos.

"Ele estava sempre sorridente, fazendo a gente alegre. Na sexta-feira, lanchamos juntos onde ele trabalhava e duas horas depois aconteceu a tragédia. Ele trabalhava à tarde e à noite para ajudar a minha tia, pois ela não conseguiu se aposentar", concluiu. "O que mais me deixa confortada é que eu sei que ele era uma pessoa gente e está melhor que a gente", finalizou Marcelle.

Segundo a prima, Matheus estudava no Senai e pretendia cursar jornalismo ou tecnologia da informação. "Ele queria crescer e ser uma pessoa melhor. Ele sempre falou que iria reconstruir a casa dele".





O caso



Matheus Lemos de Souza, de 22 anos,



No dia do crime, ele havia levado um lanche para uma cliente, mas a máquina de pagamento com cartão não funcionou e o jovem seguiu para o estabelecimento para pegar outra. Apesar de o chefe ter dito para retornar à casa da cliente no dia seguinte, ele disse que voltaria naquele momento, pois o local ficava próximo. O jovem morreu nesta segunda-feira (2), após dois dias internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT).Matheus Lemos de Souza, de 22 anos, morreu nesta segunda-feira (2) , após ter sido baleado com cinco tiros durante uma tentativa de assalto. A vítima fazia a entrega de um lanche no bairro do Rocha, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na madrugada de sábado (31), quando foi abordada por criminosos na Rua Francisca Marques. Parentes estiveram nesta terça-feira (3) no Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó para liberar o corpo do jovem.No dia do crime, ele havia levado um lanche para uma cliente, mas a máquina de pagamento com cartão não funcionou e o jovem seguiu para o estabelecimento para pegar outra. Apesar de o chefe ter dito para retornar à casa da cliente no dia seguinte, ele disse que voltaria naquele momento, pois o local ficava próximo.

Ainda segundo a familiar do jovem, o dono da lanchonete estranhou a demora da vítima para retornar, já que a casa da cliente ficava há cerca de dez minutos do local e já havia passado mais de uma hora. Por conta da pouca distância, Matheus deixou o celular no estabelecimento. Preocupado, ele decidiu procurar pelo entregador no Pronto Socorro Central de São Gonçalo, no bairro Zé Garoto, mas não o encontrou. Em seguida, esteve no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê, para onde a vítima foi socorrida.



Socorrido ainda com vida, Matheus relatou aos militares do Corpo de Bombeiros que criminosos em um veículo o abordaram para roubar sua motocicleta. Familiares acreditam que o entregador tenha sido baleado no momento em que tentava fugir dos assaltantes. O rapaz ficou internado no HEAT por dois dias, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de ontem. Agora, parentes temem pela própria segurança, porque moram próximos ao local do crime.

Inicialmente, o caso foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo), onde o pai e o irmão do jovem já prestaram depoimento. A motocicleta dele também foi entregue na distrital. Entretanto, as investigações foram encaminhadas para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI), que realiza diligência para localizar os autores do crime.