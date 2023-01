Crime foi flagrado por uma câmera de segurança - Reprodução

Crime foi flagrado por uma câmera de segurançaReprodução

Publicado 03/01/2023 17:47 | Atualizado 03/01/2023 19:15

Rio - Câmeras de segurança flagraram, nesta segunda-feira (2), o momento em que assaltantes utilizaram uma van para transportar uma moto roubada na Rua Engenheiro Arthur Moura, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. A Polícia Militar informou que não foi acionada.



Ainda de acordo com a corporação, a região conta com um policiamento ostensivo de policiais militares do Regime Adicional de Serviço (RAS). Além disso, afirmou que emprega o policiamento em ações ostensivas com foco nos crimes apontados pela análise da mancha criminal.



Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande) como furto de veículo e será encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso). O dono da moto será ouvido novamente e agentes realizam outras diligências para identificar possíveis testemunhas e colher imagens de câmeras da região para apurar a autoria do crime.

Veja o vídeo: