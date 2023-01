Percentual de motoristas com embriaguez foi de 17,6% - Divulgação

Percentual de motoristas com embriaguez foi de 17,6%Divulgação

Publicado 03/01/2023 19:02 | Atualizado 03/01/2023 19:03

Rio – A Operação Lei Seca divulgou, nesta terça-feira (3), o saldo de motoristas abordados durante as festas de Ano Novo, que aconteceram desde a noite da última sexta-feira (30) até a madrugada de domingo (1º). Foram 3.164. Deste total, 555 foram autuados por apresentarem sinais de alcoolemia ou por se recusarem a fazer o teste do bafômetro.

O percentual de motoristas com sinais de embriaguez permaneceu estável em relação ao mesmo período analisado de 2021: foram 17,6 pontos, enquanto o ano retrasado atingiu 17%. Apesar disso, o número estava acima da média registrada ao longo de todo o ano de 2022, que ficou na casa dos 9,92%.

Ainda de acordo com a operação, a noite da virada do ano, no sábado (31), foi a que concentrou a maior taxa de motoristas flagrados dirigindo sob o efeito de álcool: 22,4 de média. Já os locais com os maiores índices registrados foram no Centro do Rio, com 31,5%, em Humaitá, na Zona Sul, com 30,3%, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, com 29,8%, em Niterói, na Região Metropolitana, com 24,6%, e em Magalhães Bastos, na Zona Oeste, com 23,6%.

O tenente-coronel Arthur Barbosa, que coordena a fiscalização da Lei Seca, informou que estão previstas para este ano mais ações nas escolas e nos pontos de grande concentração de pessoas para conscientizar os motoristas e futuros condutores a não dirigir depois de beber.