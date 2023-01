Chuva forte atinge Centro do Rio e deixa alagamentos pelas vias no fim da tarde desta terça-feira (3) - Estefan Radovicz

Chuva forte atinge Centro do Rio e deixa alagamentos pelas vias no fim da tarde desta terça-feira (3)Estefan Radovicz

Publicado 03/01/2023 17:25 | Atualizado 03/01/2023 18:50

Rio – A cidade do Rio entrou em estágio de atenção nesta terça-feira (3), às 17h30, devido à verificação de precipitação maior que 20 milímetros em 30 minutos em pelo menos uma estação. A região do Centro do Rio foi uma das mais prejudicadas pela chuva, deixando vários pontos com bolsões de água. A orientação do Centro de Operações Rio é que motoristas e pedestres evitem a Lapa. Há bolsões d'água na Rua dos Inválidos, Rua do Lavradio e na Avenida Mem de Sá. Motoristas não devem forçar a passagem de carros. Já os pedestres devem ter cuidado com bueiros e fios.

fotogaleria

Também há registro de bolsão d'água na rua Conde de Leopoldina, próximo a rua Monsenhor Manuel Gomes. Também foi registrado a queda de uma árvore na altura do Palácio Duque de Caxias, no Centro, e q queda de um poste na rua Moncorvo Filho. O local foi interditado devido à fiação na rua. As equipes da prefeitura já foram acionadas. A cidade entrou em Estágio de Mobilização às 16h50, devido às condições do tempo.



Entre 18h15 e 18h30, a chuva perdeu força. As equipes da Prefeitura do Rio seguem trabalhando em pontos do Centro e da Zona Norte para o escoamento de bolsões d'água.

Transtornos no transporte público

Passageiros também encontram dificuldades no retorno para casa. A SuperVia informou no fim da tarde desta terça-feira (3) que devido as fortes chuvas que atingem o Centro do Rio de Janeiro, a estação Central do Brasil apresenta alteração nas partidas das composições. O VLT também sofreu alterações. A operação foi paralisada nas linhas 1, 2 e 3 devido a alagamentos ao longo da via.

O Estágio de Atenção é o terceiro nível em uma escala de cinco e significa que uma ou mais ocorrências já impactam o município, afetando a rotina de parte da população. De acordo com o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva atuam de forma quase estacionária na Zona Norte e no Centro da cidade. Em bairros como São Cristóvão e Saúde, ambos na Zona Central, segundo o Alerta Rio, houve registro de chuva muito forte nesta estações, nos últimos 15 minutos: 14,8 milímetros em Saúde e 13 milímetros em São Cristóvão.



A chuva já chegou também em alguns bairros da Zona Norte, como Vicente de Carvalho e Irajá. O COR Rio informou que, entre 17h45 e 18h, choveu forte na Penha (14,4 mm).



Veja vídeos dos alagamentos pela cidade:

Rua Buenos Aires, no Saara, Centro do Rio, fica alagada após chuva forte. Cidade entrou em estágio de atenção na tarde desta terça-feira (3).



Créditos: Agência O Dia / Estefan Radovicz#ODia pic.twitter.com/fFZbTr0OFL — Jornal O Dia (@jornalodia) January 3, 2023

Centro do Rio em dia de chuva. pic.twitter.com/mHZM2wnwhi — João Marcos Braga (@joaomarcosbraga) January 3, 2023



Recomendações do COR:



- Siga sua rotina, mas fique atento;



- Acompanhe a previsão do tempo do Alerta Rio e suas atualizações;



- Mantenha-se informado através dos meios de comunicação e canais oficiais do COR;



- Todos os cidadãos devem se cadastrar no serviço de alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar o CEP de casa para o nº 40199, por mensagem de texto. É gratuito;



- Baixe o aplicativo do COR.Rio, disponível para Android (http://bit.ly/appcor_android) ou iOS (http://bit.ly/appcor_ios);



- Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).