Assaltou aconteceu na esquina da Rua dos Inválidos com a Avenida Mem de Sá, no Centro do RioReprodução / Redes sociais

Publicado 03/01/2023 17:34

Rio - Um motociclista com mochila de entregador roubou o celular de uma mulher na tarde desta segunda-feira (2) na esquina da Rua dos Inválidos com a Avenida Mem de Sá, no Centro do Rio. Policiais da 5ª DP (Mem de Sá) atuam no caso para identificar e prender o suspeito.

Câmeras de segurança flagraram o momento do crime. A vítima está parada na calçada quando o motociclista passa em velocidade e puxa o celular. Desesperada, a mulher tenta correr atrás do suspeito e pede ajuda.

CONFIRA:



Motociclista com mochila de entregador rouba celular de mulher no Centro do Rio. #ODia



Crédito: Reprodução / Redes sociais pic.twitter.com/Q4J8pyv3BU — Jornal O Dia (@jornalodia) January 3, 2023

A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência. O caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá).