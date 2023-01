Espadas artesanais apreendidas pela Seop nesta terça-feira (3) - Divulgação

Espadas artesanais apreendidas pela Seop nesta terça-feira (3)Divulgação

Publicado 03/01/2023 15:49 | Atualizado 03/01/2023 16:33

Rio – Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) apreenderam, na manhã desta terça-feira (3), duas espadas artesanais que estavam em posse de pessoas em situação de rua na orla de Copacabana, na altura da Rua Figueiredo de Magalhães, na Zona Sul.



A captura é resultado de uma operação, realizada pela pasta desde dezembro, para apreender materiais deixados por usuários de drogas, além de abordar pessoas em vulnerabilidade social. Na tarde desta segunda-feira (2), em Ipanema, foram apreendidos cinco pinos de cocaína, isqueiros, quatro cachimbos, um cartucho deflagrado e um bastão de ferro.



"As pessoas em situação de rua também são uma questão de ordem pública e isso fica evidente na medida em que nós estamos apreendendo diversos materiais passíveis de utilização para crimes, drogas, simulacros de armas de fogo, armas brancas”, afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Só em dezembro, foram encontradas mais de 100 facas, 40 barras de ferro, marretas, além de dois simulacros de fuzil e um de revólver. “Nós continuaremos dando esse enfoque para essas operações, especialmente na área central da cidade e na Zona Sul, áreas que concentram grande parte dessas pessoas que infelizmente acabam usando o espaço público de forma irregular, tendo em vista que o espaço público não pode ser ocupado por ninguém," disse.



A Seop informou que realiza ações de abordagem em conjunto com a Secretaria de Assistência Social (SMAS) diariamente em diversos bairros da cidade.



Ações da Seop na Zona Oeste

Um homem foi preso por agentes do programa BRT Seguro, na madrugada desta terça-feira (3), por furtar cerca de 85 metros de fio da estação André Rocha, na Taquara, Zona Oeste. O caso foi encaminhado para a 32ª DP (Taquara).



Já na tarde de segunda-feira (2), um homem também foi preso por furtar um extintor de incêndio na estação Terminal Centro Olímpico, em Jacarepaguá. A equipe foi acionada pela Central de Comando e Controle (CCO) da Mobi-Rio logo após o homem ter desembarcado do articulado, furtado o extintor e fugido do local, seguindo em direção à estação Vila Autódromo. Ele foi encontrado próximo a uma pista de skate, junto com outros dois homens e uma mulher. Todos estavam com cigarros de maconha para consumo próprio. O caso foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca).



No último sábado (31), dois homens e uma mulher foram detidos por furtarem três mangueiras de combate a incêndio na estação Terminal Centro Olímpico. Agentes do CCO foram acionados, mas os suspeitos já haviam embarcado e seguido para a Estação Rio2, na Barra, com o material. A equipe foi até o local e conseguiu identificar o trio e recuperar as mangueiras. Os três foram conduzidos à 16ª DP, onde o caso foi registrado.



“Essas prisões são importantes para ficar claro que o BRT Seguro faz o patrulhamento, atua imediatamente em contato com o centro de operações da MobiRio, e que a quantidade de prisões expressivas mostra realmente o trabalho de segurança pública. É importante que o município colabore com as polícias, e o BRT Seguro cumpre bem esse papel", explicou Carnevale.



O BRT Seguro foi implementado em junho de 2021 e, desde então, já realizou 1.594 prisões por roubo, furto, depredação, importunação sexual e tráfico de drogas, além de ter registrado 6.220 multas por evasão de passagens.