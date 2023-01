Fábio Araújo da Silva foi preso por feminicídio por agentes da Delegacia de Homicídios da Baixada - Reprodução

Publicado 03/01/2023 14:50 | Atualizado 03/01/2023 15:16

Rio - O assassinato da estudante Gabriela Souza de 27 anos na manhã de segunda-feira (2) no Parque São José, em Belford Roxo, foi iniciado por uma briga com o ex-marido Fábio Araújo da Silva. Ele queria ver mensagens no celular da jovem, que não permitiu a invasão de privacidade. O homem foi preso em flagrante por policiais da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) na segunda-feira por feminicídio e confessou o crime.

Gabriela foi morta asfixiada, após a discussão que começou por volta das 7h da manhã. Os filhos do casal, de 3 e 5 anos, estavam em casa. "Inconformado, motivado por ciúme, o autor decidiu tirar a vida da sua companheira, asfixiando-a", diz o informe policial.

Familiares relataram que o ex-marido da vítima era extremamente possessivo na relação e ultimamente perseguia todos os passos da estudante. Ele chegou a hackear as redes sociais de Gabriela.

Após diligências da equipe da DHBF para localizá-lo, o criminoso, que se sentiu cercado, se apresentou na 38ª DP (Brás de Pina), sendo posteriormente conduzido para a Delegacia de Homicídios.

O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Ainda não há informações sobre enterro.

Tentativa de feminicídio na Cidade Alta

Em outro caso de violência contra mulher, Stephany Ferreira do Carmo, de 25 anos, foi esfaqueada em casa na virada do Réveillon durante uma briga na Cidade Alta, Zona Norte do Rio. O suspeito Adriano Quirino da Silva foi preso na manhã desta terça-feira. De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde nesta terça-feira (3), Stephany segue em estado grave na UTI do Hospital Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte.