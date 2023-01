Homem preso com os objetos aparentava ter 40 anos - Divulgação

Homem preso com os objetos aparentava ter 40 anosDivulgação

Publicado 03/01/2023 22:01

Rio - Policiais do 20º BPM (Mesquita) prenderam, nesta terça-feira (3), um homem com armas, drogas e munições na Comunidade da Chatuba, na Baixada Fluminense. Informação partiu do Disque Denúncia.

De acordo com a Polícia Militar, após receberem informações do Disque Denúncia, os agentes estiveram no local para verificar a informação sobre atividades criminosas na região. Ao chegarem na comunidade, os policiais prenderam um suspeito aparentando ter 40 anos.

Com ele, foi apreendido um fuzil calibre 556, um kit Roni, uma pistola 9mm, 10 munições calibre 556, cinco munições calibre 9mm, três rádios transmissores, uma capa colete; 20 pinos de cocaína e 480 trouxinhas de maconha.