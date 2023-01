A Avenida Radial Oeste, que circunda o Maracanã, passará a se chamar Avenida Pelé - Pedro Ivo / Agência O Dia

A Avenida Radial Oeste, que circunda o Maracanã, passará a se chamar Avenida PeléPedro Ivo / Agência O Dia

Publicado 03/01/2023 20:30

Rio – Cariocas receberam com alegria, nesta terça-feira (3), a mudança de nome de um trecho da Avenida Presidente Castelo Branco, que corta o bairro do Maracanã, na Zona Norte da cidade, para Avenida Rei Pelé, anunciada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD) em seu perfil no Twitter.

A Avenida Radial Oeste que circunda o Maracanã passará a se chamar amanhã de Avenida Pelé! O decreto sairá publicado no Diário Oficial de amanhã! pic.twitter.com/f8nuhbhCR1 — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 3, 2023 A ambulante Angélica Telles, de 41 anos, vestiu a camisa do Rei por conta do sepultamento do ex-jogador, em Santos, no estado de São Paulo, e reconhece o tributo ao legado de Pelé como importante para a história do Brasil e do futebol:

"Eu acho super justa essa linda homenagem ao nosso Rei Pelé. Ele foi muito importante para o nosso futebol, além de ter feito história no Maracanã. Posso dizer que (o Maracanã) era sua morada, lá dentro marcando seu milésimo gol. E ainda tem seu memorial com a bola e a rede desse gol ilustre", afirmou Angélica.



A mudança é marcada por dois simbolismos: a avenida em questão circunda o estádio, palco de grandes atuações de Pelé, como o seu milésimo gol, e leva o nome de um presidente da ditadura militar.

O tweet do Paes foi o estopim para diversas comemorações sobre a decisão.

"Merecido" foi o que um internauta destacou sobre a homenagem:

AVENIDA PELÉ



Avenida Radial Oeste, principal via no entorno do Maracanã, estádio mais importante da História do Futebol, passará a se chamar AVENIDA PELÉ a partir de amanhã.



Merecido — URUBU ESTATÍSTICO - TRI (@numerosdofla) January 3, 2023 "Mudar para Avenida Rei Pelé é uma vitória para todos nós cariocas e amantes dessa Cidade", foi o que disse este carioca.

"Mudar para Avenida Rei Pelé é uma vitória para todos nós cariocas e amantes dessa Cidade", foi o que disse este carioca.

Lembrando que o nome oficial da Avenida Radial Oeste é do Presidente, golpista e ditador Castelo Branco, que assumiu o poder no Golpe de 1964.



Mudar para Avenida Rei Pelé é uma vitória para todos nós cariocas e amantes dessa Cidade. — Igor Navarro (@IgorNavarro_) January 3, 2023

Já a escritora e vencedora do Prêmio Jabuti 2022 na categoria contos Eliana Alves Cruz afirmou nas redes sociais que este pode ser o fim de "uma encruzilhada das trevas", se referindo às esquinas Avenida Presidente Castelo Branco e Praça Presidente Emilio Garrastazu Médici, ambos presidentes na época da ditadura militar.

A prefeitura do RJ anunciou que a Avenida Radial Oeste, um dos acessos ao Maracanã, será rebatizada para Avenida Pelé ou Rei Pelé.



Será o fim desta encruzilhada das trevas?



: Custódio Coimbra pic.twitter.com/TULtarZaZk — ElianA Alves Cruz (@cruz_elianalves) January 3, 2023

A repercussão da troca de nome foi internacional: Avenida que rodea el Maracaná llevará el nombre de Pelé

https://t.co/irHItGmTSA — Deportes en Agricultura (@Deportes921) January 3, 2023 La Alcaldía de Río de Janeiro dio a conocer que la avenida que circunda el estadio @maracana será bautizada en honor a Pelé.



https://t.co/irHItGmTSA — Deportes en Agricultura (@Deportes921) January 3, 2023 La Alcaldía de Río de Janeiro dio a conocer que la avenida que circunda el estadio @maracana será bautizada en honor a Pelé.



El alcalde de Río de Janiero, Eduardo Paes, anunció que este cambio será oficial a partir del día de mañana. pic.twitter.com/xlbdgEwTl1 — Rodolfo Vargas (@RodVargasMX) January 3, 2023 Após o anúncio, o prefeito Eduardo Paes abriu uma enquete em seu Twitter para verificar com a população se a preferência seria "Avenida Pelé" ou "Avenida Rei Pelé". O termo chegou ao Trending Topics. Por ampla maioria está decidido: é Avenida Rei Pelé! pic.twitter.com/oVczvCMsPE — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 3, 2023 "Avenida Pelé não soa tão magnânimo quanto deve ser", foi o motivo de um perfil no Twitter votar por "Avenida Rei Pelé".

@MottaTarcisio

Tarcísio, boa tarde.



Fala pro Dudu que a homenagem ficará perfeita se a Radial Oeste passar a chamar Avenida Rei Pelé.



Avenida Pelé não soa tão magnânimo quanto deve ser.

Avenida Rei Pelé e eternizamos o Rei também no rio. — José Braz (@zenbrazilis) January 3, 2023 Durante velório do Rei, ocorrido nesta segunda-feira (2), o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que vai pedir a todos os países membros da federação ara nomear ao menos um estádio em homenagem ao ex-jogador.

Durante velório do Rei, ocorrido nesta segunda-feira (2), o presidente da Fifa, Gianni Infantino, afirmou que vai pedir a todos os países membros da federação ara nomear ao menos um estádio em homenagem ao ex-jogador.

A cerimônia de mudança de nome da avenida será realizada, nesta quarta-feira (4), às 15h, pelo prefeito, no Maracanã.