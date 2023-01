Chuva forte atingiu o Centro do Rio e deixou alagamentos pelas vias no fim da tarde desta terça-feira (3) - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Chuva forte atingiu o Centro do Rio e deixou alagamentos pelas vias no fim da tarde desta terça-feira (3)Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 03/01/2023 21:11

Rio - Após a forte chuva que atingiu a cidade do Rio na tarde desta terça-feira (3), o município voltou para o estágio de mobilização às 20h20, o segundo em uma escala de cinco elaborada pelo Centro de Operações Rio.

A mudança de estágio aconteceu por causa da diminuição dos acumulados de chuva nas últimas horas. De acordo com o Alerta Rio, núcleos mais intensos que ocasionaram chuva forte em pontos da cidade perderam intensidade. No momento, há pequenos núcleos de chuva atuando no município que ocasionam chuva fraca em pontos isolados.

A previsão para as próximas horas, segundo o Centro de Operações Rio, é de céu nublado com pancadas de chuva rápidas e isoladas.

Ocorrências

O Cor-Rio informou que registrou 39 ocorrências relacionadas à chuva até às 21h desta terça-feira (3). Há registros de dois bolsões d'água na Avenida Presidente Vargas, no Centro e na Cidade Nova. Equipes também trabalham para retirar duas árvores que caíram nas ruas Benedito Otoni e Escobar, ambas em São Cristóvão, na Zona Central do Rio. Houve ainda um deslizamento em Cosme Velho. Não há informações sobre feridos.