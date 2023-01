Jorge Eduardo Rodrigues da Silva é preso em flagrante por suspeita de integrar quadrilha de roubo e clonagem de veículos - Divulgação

Jorge Eduardo Rodrigues da Silva é preso em flagrante por suspeita de integrar quadrilha de roubo e clonagem de veículosDivulgação

Publicado 03/01/2023 14:35

Rio - Policiais da 15ª DP (Gávea) prenderam em flagrante, na última segunda-feira (02), Jorge Eduardo Rodrigues da Silva, de 65 anos, que faz parte de uma quadrilha de roubo, clonagem e receptação de veículos. Segundo as investigações, ele era considerado o "atravessador" do grupo criminoso, responsável por buscar o carro roubado e já clonado e levar para o comprador.

Homem foi preso e levado para a 15º DP (Gávea) Divulgação

A prisão contou com o apoio da 32ª DP (Taquara). Os agentes chegaram até Jorge após monitoramento. As equipes receberam informação de que um homem em um veículo estava perto da comunidade Gardênia Azul, em Jacarepaguá, na Zona Oeste. Os policiais identificaram o automóvel, realizaram um cerco, mas o homem conseguiu fugir, seguindo pela contramão, quando traficantes da Cidade de Deus começaram a atirar contra os policiais.Buscas foram realizadas e o assaltante foi localizado no bairro Cascadura, Zona Norte. De acordo com os agentes, o homem dirigia um veículo roubado, em dezembro do ano passado, na Zona Sul. Segundo as investigações, o autor possui cinco passagens pela polícia por roubo, receptação e estelionato. Em 2021, ele chegou a ser preso com carros roubados.