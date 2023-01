Ronaldo do Carmo disse que a filha, que está internada em estado grave no Hospital Getúlio Vargas, está em uma situação melhor - Érica Martin /Agência O Dia

Publicado 03/01/2023 16:25 | Atualizado 03/01/2023 16:32

Adriano foi localizado por policiais da 38ª DP (Brás de Pina) e confessou o crime. Em conversa com o DIA, Ronaldo do Carmo, pai de Stephany, disse que a prisão de Adriano era necessária pelo o que o homem fez com a jovem.

"Graças a deus, a justiça foi feita. Ele confessou e tem que pagar pelo o que fez. Ele tem que mofar na cadeia. O que ele fez não tem preço", disse Ronaldo.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), Stephany continua em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte do Rio. Ela está internada na unidade desde a madrugada de domingo (1º), mas, segundo o pai, a jovem está "em uma situação melhor."

Prisão

Após o crime, o suspeito teria fugido levando o celular de Stephany, um tablet do filho de 7 anos, fruto de outro relacionamento da mulher, e uma quantia em dinheiro que a jovem guardava em casa. Depois de ter sido esfaqueada, Stephany saiu de casa com uma toalha amarrada no pescoço para pedir socorro. Ela andou por 300 metros até conseguir ajuda de um taxista que passava pelo local.

"Após agentes ouviram familiares e testemunhas, iniciamos as diligências para localizar o suposto autor. Ao ser encontrado, ele confessou o crime. Com isso, representamos pela prisão cautelar, que foi aceita pelo plantão judiciário, e foi encaminhado ao sistema penitenciário, onde permanecerá à disposição da Justiça. Caso venha a ser condenado, poderá pegar até 30 anos de prisão por tentativa de feminicídio", afirmou o delegado da 38ª DP (Brás de Pina) Fábio Asty, em contato com a reportagem.

Relacionamento não era aprovado

Na tarde desta segunda-feira (2), Ronaldo do Carmo, que estava na frente do hospital onde a filha está internada, comentou que não aprovava a relação de Stephany com Adriano . De acordo com ele, o homem era agressivo e tinha o hábito de beber.

"Nunca gostei dele e nunca aceitei essa relação. Sempre a orientei falando que ele não era homem para ela", afirmou.

Segundo o pai, a briga entre os dois começou ainda durante a festa de Réveillon. Stephany estaria celebrando a virada do ano em uma praça perto de casa com amigos e vizinhos quando o homem chegou, começou uma discussão e ele passou a desferir socos contra Stephany.

"Teve uma briga entre os dois na madrugada de sábado (31) para domingo (1º) e eles foram para casa. Logo depois, ela foi para o banheiro tomar banho e ele covardemente a agrediu com uma faca, cortou a garganta dela e o rosto e também a agrediu no olho. Ela está em coma induzido agora", disse Ronaldo, que é inspetor escolar.

Casa ensanguentada

O crime teria acontecido na frente da criança, que viu a mãe ensanguentada. Um vídeo divulgado pela família de Stephany mostra a quantidade de sangue no chão da sala, corredor e principalmente no banheiro e dentro do box, onde a moça foi golpeada com a faca.

