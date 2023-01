Stephanny Ferreira do Carmo está internada em estado grave - Reprodução

Publicado 02/01/2023 15:11 | Atualizado 02/01/2023 17:22

Rio - A jovem Stephany Ferreira do Carmo, de 24 anos, está internada em estado grave após ser esfaqueada no pescoço na madrugada deste domingo (1º) dentro de casa, na Cidade Alta, Zona Norte do Rio. Segundo a família, a mulher foi vítima de tentativa de feminicídio praticada pelo namorado Adriano Quirino da Silva durante uma briga.

Adriano Quirino da Silva é suspeito de esfaquear a namorada no pescoço na Zona Norte do Rio Reprodução/Redes sociais

Após ser ferida, o suspeito fugiu levando o celular dela, um tablet do filho de 7 anos que ela tem com um outro relacionamento e uma quantia em dinheiro que a moça guardava em casa. Em seguida, a jovem conseguiu caminhar até a rua e pedir socorro a um taxista que passava no local. Ela foi levada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas e está no CTI da unidade.

Nas redes sociais, o pai do filho de Stephany pediu ajuda para localizar Adriano, com quem a vítima se relaciona há pouco mais de um ano. O homem afirma ainda que o crime teria acontecido na frente da criança. "Esse é o Adriano Quirino da Silva , na madrugada deste dia 1° de janeiro ele esfaqueou a mãe do meu filho Stephany Ferreira do Carmo na frente do meu filho de 7 anos de idade. Ela se encontra no CTI. Quem tiver qualquer informação desse elemento favor nos contatar ou ligar 190. Por favor, me ajudem a compartilhar a foto desse monstro que está circulando livre na rua", pediu ele nas redes sociais.



A Polícia Civil informou que a 38ª DP (Brás de Pina) que está investigando o caso e que diligências estão em andamento para apurar as circunstâncias do crime, identificar e prender o autor. O delegado Fábio Asty, responsável pela distrital, preferiu manter sigilo quanto ao mandado de prisão do suspeito para preservar as investigações.