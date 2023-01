Confusão entre PM e policial civil foi registrada por câmera de segurança - Reprodução/O Globo

Confusão entre PM e policial civil foi registrada por câmera de segurança Reprodução/O Globo

Publicado 02/01/2023 18:36 | Atualizado 02/01/2023 18:43

Rio - A morte do cabo da PM do Rio Pablo Yuri Lira Gama, na madrugada da última sexta-feira, na cidade de Cruzeiro, em São Paulo, é investigada pela Polícia Civil do estado vizinho. De acordo com os agentes da delegacia Seccional de Cruzeiro, responsável por investigar o caso, o policial foi baleado após abordar e agredir um investigador que dirigia uma viatura descaracterizada. O crime teria sido motivado por ciúmes de uma ex-namorada.

Insatisfeito com o término do relacionamento, o PM foi para a cidade de Cruzeiro em busca da ex. O cabo teria entrado na casa da mulher e conseguido acessar seu telefone. No aparelho, ele encontrou conversas ex-namorada com o investigador. Yuri teria então mandado uma mensagem para o agente se passando por ela onde marcava um encontro.

Ao chegar no local, o investigador foi surpreendido pelo PM. Os dois discutiram e teriam entrado em briga corporal. Em seguida, Yuri teria sacado sua arma e o policial civil disparou matando o cabo. Na delegacia, o investigador alegou legítima defesa e a ocorrência acabou sendo registrada como morte decorrente de intervenção policial.

O momento da confusão entre PM e policial civil foi registrado por câmeras de segurança da rua no bairro Parque Justina Molica, onde a ex-namorada do cabo mora. O vídeo foi obtido pelo jornal O Globo.