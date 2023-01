Com os suspeitos, foram apreendidos seis celulares, um cordão, uma aliança e um relógio - Divulgação

Publicado 02/01/2023 17:05 | Atualizado 02/01/2023 17:26

Rio – Dois homens foram presos em flagrante, na manhã desta segunda-feira (2), por roubo, no bairro Rosane, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A prisão foi realizada por agentes do Segurança Presente.

De acordo com os agentes, a equipe realizava patrulhamento na região, quando foi abordada pela vítima, que disse ter sido roubada por dois homens em uma moto. Após efetuarem buscas pelo local, os policiais encontraram os suspeitos na Rua José Argeu da Cruz.



Com os assaltantes, os agentes apreenderam seis celulares, um cordão, uma aliança e um relógio.

O caso foi encaminhados para a 73ª DP (Neves). A dupla foi reconhecida por seis vítimas, enquanto um dos homens tinha uma anotação criminal por receptação.