Motoristas de ônibus poderão usar bermudas caso haja liberação da empresaDivulgação

Publicado 02/01/2023 16:55

Rio - O uso de bermudas durante o expediente de trabalho está liberado, até o dia 31 de março, para os servidores municipais do Rio, motoristas de táxi, ônibus, vans, kombis credenciadas e trocadores de coletivos.



A decisão foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira (2). Cada secretaria e empresa terão autonomia para aderir ou não à liberação. O objetivo da proposta é gerar mais conforto aos profissionais durante o período mais quente do ano.

O motorista Élcio dos Anjos, diretor Sindicato dos Rodoviários do Rio (Sintrucad-Rio), acredita que a decisão beneficia os servidores. No entanto, ele ressalta que as empresas precisariam arcar com os custos das bermudas, o que não é previsto na convenção coletiva.

"Para os trabalhadores, como está vindo o verão, é bom. Isso já foi pedido há anos atrás. Já foi concedido para os profissionais dos Correios e alguns outros trabalhadores já têm esse benefício. Isso não tem uma convenção coletiva. Então, algumas empresas liberam e outras não. Se a empresa achar que não deve mexer no uniforme, não tem como fazer. Até porque isso geraria um custo para eles. Elas teriam que custear o preço da bermuda. Se a empresa custear, é uma decisão boa. O calor está aí, o trabalhador que não tem ar-condicionado vai ficar totalmente desconfortável, queima as pernas do cara", explicou.