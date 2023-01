Detran.RJ volta a exigir vistoria para veículos de carga, de transporte coletivo de passageiros e escolar - Divulgação / Detran.RJ

Publicado 02/01/2023 15:50 | Atualizado 02/01/2023 16:06

Rio - Veículos de carga, de transporte coletivo de passageiros, de transporte escolar e de transporte rodoviário de passageiros terão que realizar vistoria, a partir desta segunda-feira (2), para obter a licença.

Segundo o Detran.RJ, a vistoria para esses tipos de veículos é obrigatória, mas, em razão da pandemia, estava suspensa desde junho de 2020.Para o licenciamento desses veículos, o proprietário precisa pagar a Guia de Regularização de Taxas (GRT), obtida nos sites do Detran ou Bradesco , pagar as multas vencidas e agendar o serviço. O agendamento pode ser realizado pelo site (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, (21) 3460-4041 e (21) 3460-4042.Por determinação do governo federal, a taxa DPVAT, referente ao licenciamento de 2023, não está sendo cobrada.