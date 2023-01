Caso foi encaminhado para a 32ª DP (Taquara) - Reprodução Google

Publicado 03/01/2023 15:16

Rio – Três homens envolvidos com a milícia de Jacarepaguá foram presos, na manhã desta terça-feira (3), por equipes da Corregedoria Geral da Polícia Militar (CGPM) de Padre Miguel e da 2ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), na Taquara, Zona Oeste.

De acordo com a PM, os suspeitos foram abordados na Rua André Rocha por policiais da 8ª e da 2ª DPJM. O trio estava em um veículo roubado e portava quatro pistolas de modelos diferentes, sendo uma delas com “kit rajada”, além de anotações sobre a extorsão praticada contra comerciantes da comunidade Gardênia Azul.

A prisão foi possível a partir de informações reunidas pela Polícia Militar sobre o carro roubado, usado pelos milicianos para praticar as extorsões.

Na ação, os agentes apreenderam as armas de fogo, além de oito carregadores, munições de calibre .40 e 9mm e os três cadernos com anotações sobre as extorsões. Também foram apreendidos celulares e documentos de identidade.

O caso foi encaminhado para a 32ª DP (Taquara). Na delegacia, foi constatado que os três presos têm anotações criminais. Um deles usava tornozeleira eletrônica.