Publicado 09/01/2023 21:22 | Atualizado 09/01/2023 21:32

Rio - A falta de energia provocou a interrupção da estação de tratamento de água de Laje do Muriaé, no Noroeste Fluminense, no início da noite desta segunda-feira (9). De acordo com a Cedae, a concessionária Enel, responsável pelo fornecimento, já foi acionada para resolver o problema.

Por conta da falta de energia, a companhia recomenda que os consumidores utilizem a água somente para o necessário, de forma equilibrada e adiando as tarefas não essenciais. A estação de Lajes abastece todo o município, que tem população estimada de aproximadamente oito mil pessoas.