Tom Klak está desaparecido desde a última quarta-feira (4)Acervo Pessoal

Publicado 10/01/2023 13:57 | Atualizado 10/01/2023 14:23

Rio - Bombeiros do Grupamento Marítmo (Gmar) de Botafogo localizaram um corpo, nesta terça-feira (10), que pode ser do turista alemão Tommy Klak, de 28 anos. O jovem está desaparecido desde a quarta-feira (4), quando foi visto entrando no mar da Praia de Copacabana nu e sozinho. O cadáver encontrado pelos militares estava próximo ao Arquipélago das Cagarras, em frente a Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo foi achado por volta das 12h, em estágio avançado de decomposição, resgatado e encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) onde será periciado. O reconhecimento da vítima deve ser feito por familiares, que estão a caminho do Brasil para acompanhar de perto as investigações da Delegacia de Atendimento ao Turista (DEAT).

O ex-namorado brasileiro e a irmã de Tommy decidiram vir da Alemanha para o Rio de Janeiro, por conta da falta de informações e o descontentamento de parentes e amigos com a forma com que a Embaixada Alemã no Brasil tem lidado com o caso. Segundo eles, os representantes não derem suporte ou informações sobre as investigações do desaparecimento, o que vem deixando a familiares preocupados. Eles devem chegar à cidade ainda na noite desta terça-feira.

Além disso, a família de Tommy não acredita na versão apresentada pelo namorado dele, Leonard Pacheco, 36, último a ter contato com o turista. Segundo o companheiro, ele estava com o alemão quando foi contido por policiais militares, ao invadir um prédio na Rua Joana Angélica, em Ipanema, e o casal teria sido agredido pelos agentes. Entretanto, a Polícia Militar informou que o estrangeiro, que seria Leonard, estava sozinho, desorientado e se debatendo dentro do edifício, causando transtornos aos moradores.

Ainda segundo a PM, Leonard se comportou de forma agressiva, sendo necessário o uso do armamento não letal para que os policiais pudessem imobilizá-lo. O homem foi conduzido ao Hospital Miguel Couto, no Leblon, onde foi medicado e liberado. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ele deu entrada na unidade sem documentos de identidade e chegou agitado, fazendo com que médicos suspeitassem de intoxicação causada por substâncias químicas.

No hospital o companheiro de Tommy foi avaliado pelas especialidades de cirurgia geral, cirurgia bucomaxilofacial, neurocirurgia e clínica geral e recebeu alta no mesmo dia. No dia anterior, Leonard já teria invadido o mesmo prédio em Ipanema. Segundo parentes do alemão, Pacheco teria voltado para os Estado Unidos, apesar do namorado ainda estar desaparecido. A família também relatou que, no momento da abordagem policial, fazia 12 horas desde que eles tinham estado juntos.