Tommy Klak está desaparecido desde a madrugada de quinta-feira - Arquivo pessoal

Publicado 06/01/2023 19:58

Rio - A Polícia Civil investiga o desaparecimento do alemão Tom Klak, de 28 anos, visto pela última vez na madrugada desta quinta-feira (5) em Ipanema, Zona Sul do Rio. De acordo com seu companheiro, que foi internado no Hospital Municipal Miguel Couto, os dois foram agredidos por policiais militares pouco antes de Tommy sumir.

Leonard Pacheco, de 36 anos, deu entrada sem documentos de identidade. A direção do hospital informou que o estrangeiro chegou agitado na unidade e os médicos suspeitaram de intoxicação causada por substâncias químicas. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que ele foi avaliado pelas especialidades de cirurgia geral, cirurgia bucomaxilofacial, neurocirurgia e clínica geral e recebeu alta no mesmo dia.

Uma amiga do casal disse que os dois moram em Nova Iorque, nos Estados Unidos, e viajaram de férias ao Rio de Janeiro para passar o ano novo. Ela relata que, na noite de quarta-feira, Tommy não estava bem e eles buscavam por ajuda médica. Por fim, os dois decidiram retornar para o apartamento alugado por eles, mas teriam sido agredidos por policiais antes de chegar no local. A jovem também afirma que, por medo dos agentes, Leon deixou o hospital sem ter recebido alta hospitalar.

"Um dos meus amigos, que é do exército dos Estados Unidos, teve traumatismo craniano, concussão. Além disso, está com um olho roxo e tem ferimentos na perna. Ele disse que, antes de ficar inconsciente pela pancada na cabeça, os policiais estavam tentando matar e extorquir Tommy. Os policiais levaram Leon para o hospital e, quando ele acordou, estava confuso, sem entender o que estava acontecendo. Tommy já estava desaparecido e não temos nenhum rastro dele. Temos um grupo de pessoas, incluindo o exército americano, que está ajudando na busca. Aparentemente, ele não está em nenhum lugar. Eles já checaram em todos hospitais. No momento, o grupo está buscando pelo corpo e suspeita que esteja no oceano", disse a amiga, que preferiu não se identificar por medo de represálias.

De acordo com a PM, agentes do 23º BPM (Leblon) foram acionados para uma tentativa de invasão a um prédio na Rua Joana Angélica, em Ipanema. A unidade informou que o acionamento ocorreu porque um homem estrangeiro, que aparentava estar desorientado, estaria se debatendo na parte interna do edifício e causando transtornos aos moradores.

"Durante a abordagem, o estrangeiro se comportou de forma agressiva, sendo necessário o uso do armamento não letal para que os policiais pudessem imobilizá-lo. O homem foi conduzido ao Hospital Miguel Couto, onde foi medicado e liberado", disse a corporação em nota.

A PM também informa que, na madrugada de quarta-feira (4), o mesmo estrangeiro teria invadido um prédio na Rua Joana Angélica. "Uma guarnição do 23° BPM foi acionada após o homem ter se aproveitado do descuido de um morador para adentrar as dependências de um condomínio. Nessa primeira abordagem, o homem também aparentava estar alterado, se comportando de forma agressiva. O estrangeiro foi conduzido à Delegacia de Atendimento ao Turista, onde o caso foi registrado.", afirmou.

Por fim, a corporação afirmou que abriu um procedimento para analisar o desenvolvimento da ocorrência e os policiais estão sendo ouvidos.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (Deat). A instituição informou que Leonard ainda prestará depoimento e outras diligências estão em andamento para esclarecer os fatos.

* Reportagem dos estagiários Jorge Guilherme e Fred Vidal sob supervisão de Thiago Antunes