Crime aconteceu na Avenida Maquinista José Santana, em Deodoro - Reprodução Google Maps

Publicado 06/01/2023 20:51

Rio - Um funcionário da Ligth foi baleado no pé por traficantes da comunidade do Muquiço, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio, na tarde desta sexta-feira (6). O disparo teria sido uma represália contra o serviço de corte de energia que era feito pelo profissional.



De acordo com a Light, o funcionário da prestadora de serviço ELL CA fazia o serviço de interrupção, quando foi abordado por criminosos armados. O corte da energia no imóvel seria feito em decorrência da inadimplência do morador.



O bando teria questionado o que ele fazia no local e o funcionário explicou. Em seguida, os criminosos dispararam contra o pé esquerdo da vítima. O caso aconteceu na Avenida Maquinista José Santana, que fica próximo à comunidade do Muquiço.



Após ter sido atingido, o trabalhador foi socorrido e encaminhado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, na Zona Oeste, onde recebeu atendimento e foi liberado na sequência.

Em nota, a PM informou que uma equipe do 14º BPM (Bangu) foi acionada para verificar a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no Hospital Albert Shcweitzer. No local, os policiais foram informados que o funcionário da Light havia sido baleado.



O caso foi registrado pela Light na 33ª DP (Realengo).