Helena Werneck, secretária municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro - Reprodução de vídeo

Publicado 06/01/2023 23:01 | Atualizado 06/01/2023 23:01

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), trouxe uma inovação para o mês de janeiro. A Colônia de Férias para os mais de 3.200 usuários dos sete Centros Municipais de Referência da Pessoa com Deficiência (CMRPD), localizados no Centro, Vila Isabel, São Conrado, Mato Alto, Irajá, Campo Grande e Santa Cruz. A expectativa é de que ao menos 50% participem das atividades internas e externas.

As atividades, como dança, práticas esportivas, pedagógica, dentre outras, acontecem de acordo com cronograma de cada unidade de atendimento. Na próxima sexta, dia 13, haverá um piquenique, a partir das 9h, com usuários e seus familiares, acompanhados pelos profissionais da secretaria, na Quinta da Boavista.



"A ideia foi planejar atividades em grupo, lúdicas, sempre com fundo pedagógico, de motricidade, de coordenação motora ampla ou fina ou de noções espaciais, em que os participantes pudessem ter vivências em grupo, fora das terapias", disse Helena Werneck, secretária municipal da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro.

Cada centro organizou, no mínimo, duas atividades extramuros, isto é, fora dos centros, como visitas culturais, passeios, piqueniques em parques, para que as famílias desfrutem dos pontos atrativos da cidade, acompanhadas pelos técnicos da SMPD.

"Muitas famílias não têm coragem de sair com seus filhos, pegar transporte público sozinhas. A SMPD deseja, no ano de 2023, encorajá-las, colocando-as como protagonistas de suas vidas, enfrentando as barreiras e vivendo intensamente a cidade, trazendo a diversidade em todos os espaços da cidade", afirmou Helena.

Muitas das queixas das famílias é de que a sociedade não está preparada para aceitar seus filhos com suas deficiências. Por esses e outros motivos, o objetivo da SMPD, para este ano, é promover ações para quebrar esse tipo de barreira, que chamamos de barreira atitudinal.

A Colônia de Férias, com atividades intramuros para os usuários e para os pais, tem como objetivo incentivar a socialização, a convivência, fortalecer as regras de sociedade, alegrar, gerar sinergia entre as famílias para que elas façam seus próprios grupos, sejam independentes. As atividades extramuros, por outro lado, têm o objetivo de encorajar as famílias, mostrando que a cidade também é para elas e para seus filhos, que a diversidade humana existe e a melhor maneira de fazer com que isso se torne, cada vez, mais naturalizado em nossa sociedade, é estar presente em todos os espaços.

Para participar da Colônia de férias da prefeitura, basta ser usuário de um dos centros de referência da prefeitura. As inscrições valem para as atividades extramuros devido ao limite de vagas liberadas por cada instituição.