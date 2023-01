Com os criminosos, foram encontrados os pertences da vítima e um simulacro de pistola - Divulgação

Com os criminosos, foram encontrados os pertences da vítima e um simulacro de pistolaDivulgação

Publicado 07/01/2023 09:30 | Atualizado 07/01/2023 09:39

Rio - Dois homens foram presos, nesta sexta-feira (6), suspeitos de roubarem um taxista durante uma corrida no Jardim América, na Zona Norte do Rio.

Os criminosos solicitaram uma corrida de táxi próximo ao Shopping Carioca, na Vila da Penha, também Zona Norte, e viajaram até o bairro Jardim América, onde o assaltaram.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 16°BPM (Olaria) foi abordada pelo taxista após o crime. Com informações sobre os suspeitos, os agentes realizaram uma busca na área. Os criminosos foram localizados na Rua Isidro Rocha, em Vigário Geral.

Após abordagem e revista pessoal, foram localizados um aparelho celular e um relógio, pertencentes a vítima. Com eles, foi apreendido um simulacro de pistola.

A ocorrência foi registada na 27º DP (Vicente de Carvalho).