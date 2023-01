Próximas horas podem ser com chuva fina no Rio - Pedro Ivo/ Agência O Dia

Próximas horas podem ser com chuva fina no RioPedro Ivo/ Agência O Dia

Publicado 11/01/2023 20:29

Rio - O Centro de Operações Rio (COR) anunciou que a cidade do Rio retornou ao estágio de normalidade às 20h desta quarta-feira (11) por causa da ausência de previsão de chuva moderada para as próximas horas. Mais cedo, houve registro de pancada de chuva pela Zona Norte e Oeste

O Estágio de Normalidade, primeiro em uma escala de cinco, significa que não há ocorrências de grande impacto. Neste estágio, podem ocorrer pequenos incidentes, mas que não interfiram de forma significativa na rotina do cidadão.



De acordo com o Sistema Alerta Rio, nuvens baixas seguem atuando na cidade do Rio de Janeiro ocasionando chuvisco na última hora. A previsão para as próximas horas é de céu nublado e chuva fraca isolada durante o fim da noite.