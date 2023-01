O homem foi flagrado provocando um incêndio na estação do BRT recém inaugurada - Divulgação

Publicado 11/01/2023 18:36 | Atualizado 11/01/2023 20:10

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, publicou nas redes sociais um vídeo de um suspeito tentando incendiar a estação do BRT André Rocha, no corredor Transcarioca, na Taquara, Zona Oeste, por volta das 21h30 desta terça (10). As imagens foram divulgadas na tarde desta quarta-feira (11).



De acordo com o prefeito, a estação foi reformada há exatamente um mês. Paes ainda pede ajuda para tentar identificar o suspeito e agradece ao cidadão que ajudou a evitar o incêndio.

Mais um elemento tentando incendiar uma estação do BRT. Dessa vez foi a André Rocha, que está novinha e foi reformada por nós há exatamente 1 mês.



Mais um cidadão exemplar que passava de carro pelo local, ao avistar o princípio de incêndio, parou seu veículo 1/3 pic.twitter.com/tzsf7w6mPt — Eduardo Paes (@eduardopaes) January 11, 2023

"Mais um cidadão exemplar que passava de carro pelo local, ao avistar o princípio de incêndio, parou seu veículo e agiu rapidamente para proteger o patrimônio do povo. As equipes de segurança já estavam a caminho ao local. O malandro (pensa que é!) embarcou num ônibus rumo a Estação Divina Providência mas retornou a cena do crime e conseguimos fazer estas imagens. Se alguém souber de quem se trata, denuncie! Aos vândalos e marginais o rigor da lei. E ao carioca que que impediu que o pior acontecesse, o meu muito obrigado em nome de toda a população", desabafou.

Pelas imagens é possível ver que, antes do incêndio, o suspeito se aproxima de uma lixeira próxima ao fim do terminal e coloca algo dentro dela. Em seguida, ele se afasta e o fogo inicia. Logo depois, um homem que passava pelo local para o carro, sai com um extintor de incêndio e evita que o fogo se espalhe.



Cerca de 45 minutos após a tentativa de incêndio, o homem retornou à cena do crime e foi novamente registrado pelas câmeras do local.



Nas filmagens, o suspeito aparece andando pela estação, olhando para os lados diversas vezes. Em seguida, é possível ver o momento em que ele acende o fogo em uma lixeira. Depois o homem se distancia e passa a observar a evolução das chamas. Essa não foi a primeira vez que o prefeito denunciou vandalismo, em dezembro do ano passado, um outro homem foi flagrado por câmeras de segurança tentando incendiar a estação de BRT Minha Praia, em Curicica, Zona Oeste do Rio . O fogo rapidamente se apagou e não houve danos maiores ao local.Nas filmagens, o suspeito aparece andando pela estação, olhando para os lados diversas vezes. Em seguida, é possível ver o momento em que ele acende o fogo em uma lixeira. Depois o homem se distancia e passa a observar a evolução das chamas.

Na última sexta (6) Eduardo Paes também divulgou o perfil "Proteja o BRT" . A ideia é que os cariocas tenham consciência dos articulados enquanto bem público e engajem na luta contra o vandalismo praticado - infelizmente, com frequência -, registrando os casos e encaminhado fotos e vídeos para o perfil, que se compromete a expor os vândalos.

"Vamos tornar famosos aqueles que destroem o BRT", escreveu Paes em uma postagem. Segundo a prefeitura, Paes vai administrar o perfil e os flagrantes serão enviados para a polícia sempre que os criminosos forem expostos.