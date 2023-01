Suspeito foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), no Centro de Niterói, na Região Metropolitana - Reprodução

Suspeito foi encaminhado à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), no Centro de Niterói, na Região Metropolitana Reprodução

Publicado 11/01/2023 18:29

Rio - Policiais civis prenderam, nesta quarta-feira (11), um homem suspeito de matar a facadas o próprio genro, identificado como Pedro Henrique Azevedo da Silva. O crime aconteceu no último dia 31, durante uma festa de fim de ano no distrito de Ponta Negra, em Maricá, Região Metropolitana do Rio.

Segundo testemunhas, a vítima passaria a virada de ano com a família da mulher. À noite, Pedro e sogro, que não teve a identificação revelada, se desentenderam. Após uma luta corporal, o suspeito pegou uma faca e golpeou o jovem, que morreu no local.

Após um trabalho de monitoramento, os agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) prenderam o sogro em um hotel no município de Niterói. De acordo com a Polícia Civil, ele foi detido enquanto se dirigia para tomar café da manhã no restaurante do estabelecimento.