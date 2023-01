Suipa atualmente tem 2200 animais sendo cuidados e esperando adoção - Arquivo / Agência O Dia

Suipa atualmente tem 2200 animais sendo cuidados e esperando adoçãoArquivo / Agência O Dia

Publicado 11/01/2023 18:20

Rio - A Sociedade União Protetora dos Animais (Suipa) vem enfrentando problemas com superlotação devido ao crescente número de abandono de animais em frente a sua sede em Benfica, na Zona Norte do Rio. Por causa do aumento de animais acolhidos na unidade, a direção da associação pede um apoio da sociedade com doações.

Em conversa com o DIA, Marcelo Marques, presidente da Suipa, informou que o fim de um ano e o começo de um novo traz um aumento no número de abandono de animais. Segundo ele, há uma média de 60 animais deixados na associação nesse período. No decorrer dos outros meses, o número varia entre 35 e 40.

Para Marcelo, falta amor nas pessoas que abandonam seus animais. O presidente da Suipa contou que diversos cachorros entram em depressão depois que o seu tutor não volta para buscá-lo. Com isso, eles ficam sem comer e sem beber, podendo até levar a morte.

"Chega dezembro, janeiro e fevereiro o índice aumenta. É época de férias e as pessoas não tem com quem deixar ou não querem ter um custo a mais para deixar em um hotel. São vários motivos. Falta amor nessas pessoas. Quando você adota um animal é para sempre. Você está adotando uma vida. Dar amor a esse animal, ele se sente seguro e feliz, aí você vai lá e larga. É uma covardia", disse.

Marcelo ainda faz uma comparação entre relacionamento entre seres humanos e entre o tutor e o seu animal. De acordo com ele, as relações se assemelham e o término pode ocasionar em graves danos para a saúde dos envolvidos.

"Eles ficam se debatendo porque querem seguir o tutor. Eles entram em depressão e para vir à óbito é fácil. Além de ficar com a imunidade baixa, eles não querem comer nem beber água. É uma covardia e uma maldade. Esse animal sofre. Deixar aqui [Suipa] não significa que está tudo resolvido. O abandono dói. Se você termina um namoro, você vai ficar triste. Assim são os animais", completou.

Com o aumento do abandono, a Suipa atualmente está superlotada, atendendo 2200 animais. O número de adoções continua baixo. São 25 a 30 animais adotados por mês em média, segundo Marcelo. "É pouco. Gostaria que fosse muito mais, mas cada um que sai, a gente fica super feliz", destacou.

Doação

A Suipa atualmente sobrevive de doações de seus associados. Por ser uma associação particular, ela não recebe verba do poder público. Marcelo explicou há um gasto de 650kg de ração por dia na unidade. Para continuar o trabalho com os seus animais, há um pedido para que a sociedade ajude.

"Sobrevivemos das contribuições voluntárias de seus associados. As pessoas que querem dar rações e materiais de limpeza tem uma forma de ajudar através de nosso site . Agradecemos esse carinho que a sociedade tem com essa base. Precisamos de tudo, mas se for para falar um seria a ração para cães", contou Marcelo.

Crime

A direção da Suipa instalou câmeras de segurança no local como uma forma de monitoramento interno. Acontece que esse mecanismo já gravou diversas pessoas abandonando seus animais no portão da associação. Até com mais de um abandono por dia.

O abandono de animais corresponde a maus-tratos e está incluso como crime na lei 9605/98. Quem for flagrado cometendo esse delito, pode ser preso e cumprir uma pena de três meses a um ano, além de multa.

Questionada sobre fiscalização, a Polícia Militar informou que equipes da corporação realizam policiamento diuturnamente em todo o estado do Rio de Janeiro. E ao se depararem com tais delitos, os policiais tem a ordem de prender o indivíduo em flagrante.



A PM ressalta a importância da denúncia para esse tipo de crimes através do Disque-Denúncia / Linha Verde - 0300 2253-1177 e/ou para casos urgentes, o acionamento através da Central 190. O anonimato é garantido.