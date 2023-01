Construções irregulares demolidas na Avenida Leopoldo Bulhões, em Manguinhos - Divulgação / Secretaria Municipal de Ordem Pública

Publicado 11/01/2023 18:05

Rio – Em uma operação conjunta entre a Secretaria de Ordem pública (Seop) e a Subprefeitura da Zona Norte, foram demolidas 60 construções irregulares, entre elas, 11 lava-jatos, na Avenida Leopoldo Bulhões, em Manguinhos. As estruturas foram erguidas em madeira, lona e em condições precárias e insalubres de habitualidade. Também foram destruídos e removidos aproximadamente seis mil tijolos, além de cortadas 10 ligações clandestinas de luz e uma de água. Estima-se que tenham sido removidos 50 toneladas de resíduos pela Comlurb. A Guarda Municipal e a Polícia Militar também participaram da ação.



“Não vamos admitir estruturas irregulares nas calçadas, furto de água e energia, tão pouco construções irregulares em solo público. Então a gente vai continuar fazendo essas operações de ordenamento contando sempre com o apoio da polícia, tendo em vista que ali é uma área que sofre influência do crime organizado”, explicou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

O subprefeito Diego Vaz destacou a ação no sentido de reprimir esse comércio ilegal, que resulta no furto de água. “A Prefeitura não vai permitir que o espaço público seja ocupado para a prática de uma atividade irregular e que, ainda por cima, é abastecida de forma ilegal, com o furto de água. Em parceria com a Águas do Rio, conseguimos identificar onde os criminosos furtaram a água e interrompemos mais de 10 ligações ilegais que estavam conectadas diretamente na adutora”, afirmou.Vaz lembrou que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), criado durante o primeiro governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, levou uma área de convivência ao Complexo do Manguinhos, que foi prejudicada devido às construções irregulares. O subprefeito prometeu, então, realizar quantas ações forem necessárias para reestabelecer a ordem e pediu apoio do Governo Federal na reconstrução.