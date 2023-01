Equipes da prefeitura de Laje do Muriaé realizam limpeza das ruas - Divulgação

Equipes da prefeitura de Laje do Muriaé realizam limpeza das ruasDivulgação

Publicado 11/01/2023 16:43

Rio - As cidades de Laje do Muriaé e Santo Antônio de Pádua, no Noroeste do estado, continuam buscando alternativas para lidar com o estrago da chuva e de enchentes de rios, que vem acontecendo desde a última sexta-feira (6) , inclusive com a entrada em estado de emergência. A previsão do tempo para ambos os municípios é de chuva forte nas próximas horas.

Segundo a Prefeitura de Laje do Muriaé, o nível do rio Muriaé está 80 cm a mais do limite de transbordo que é de 5,20m. É o menor valor desde a última segunda-feira (9) quando o rio atingiu a marca de 7,25. Apesar da previsão de chuva forte, a expectativa é que o nível continue abaixando.

De acordo com o órgão, o trânsito na cidade, sentido Miracema, ficou bloqueado na parte da manhã desta quarta-feira (11) devido a quantidade de água e lama espalhada nas ruas. O secretário municipal de Defesa Civil, José Roberto Silva Alves, informou, em um vídeo nas redes sociais, que a quantidade de chuva

"Ainda existe muita lama e muito água que está atrasando um pouco a recuar. Ontem teve uma chuva de 22 milímetros que atrapalhou um pouco o recuo dela", disse o secretário.

fotogaleria

Até o momento, são 43 pessoas desabrigadas no município e 703 desalojados, aproximadamente. Cerca de 2.382 pessoas foram afetadas na cidade. A prefeitura ressaltou que já iniciou o trabalho de limpeza nas ruas, casas e comércios da região.

Já em Santo Antônio de Pádua, cidade que teve mais de 15 mil moradores afetados , o rio Pomba continua acima do nível de transbordo. Na última atualização da Defesa Civil Municipal, o nível chegou a 5,59m, sendo 59cm a mais do que o normal. A prefeitura pede que a população ribeira fique em alerta e levante os móveis para evitar maiores estragos.

Chuva na capital

O Centro de Operações Rio (COR) anunciou que a cidade do Rio entrou em estágio de mobilização às 15h20 desta quarta-feira (11) devido à previsão de pancadas de chuvas, acompanhadas de raios e rajadas de ventos para as próximas três horas, ou seja, ao final da tarde e início desta noite.

Segundo o Sistema Alerta Rio, núcleos de chuva moderada/forte já atuam em pontos da Zona Norte (Irajá/llha do Governador) na divisa com a Baixada. Na próxima hora, ainda há previsão de pancadas de chuva nesta região. Porém, a parte mais intensa desses núcleos avançam em direção a Itaboraí e São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado.



Outros núcleos de chuva seguem em direção a Zona Oeste (Santa Cruz/Campo Grande). Previsão de pancadas de chuva moderadas a fortes na próxima hora nesta região.