Rio – Foi lançado, nesta terça-feira (10), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o Painel Dengue. Atualizada semanalmente às sextas-feiras, a nova plataforma abrigará e ofertará aos fluminenses dados sobre o número de casos da doença por região e nos 92 municípios do estado, internações e óbitos, além do perfil dos pacientes, indicando a faixa etária e o sexo. Todas as informações serão emitidas pelo Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN) do Ministério da Saúde.Apesar do Rio não passar atualmente por uma epidemia de dengue, a secretaria entende que é preciso agir para evitar um aumento exponencial neste verão, iniciado no último dia 21. Dados do SINAN mostram que, só no ano passado, entre os meses de janeiro a outubro, foram registrados 11.400 casos de dengue e 16 óbtios pela doença no país. Em 2021, no mesmo período, foram 2.882 e quatro óbitos – um aumento de 300% dos casos. Em 2019, foram registrados 32.514 casos de dengue.“Estamos buscando cada vez mais dar acesso à informação e transparência aos dados de saúde para a população. O painel vai garantir que qualquer pessoa possa acompanhar a evolução do cenário epidemiológico em seu município. Precisamos que a população tenha conhecimento para que possa se unir ao poder público no combate à dengue, uma vez que a maior parte dos focos está dentro das residências”, destacou o secretário de Saúde, Doutor Luizinho. O painel poderá ser acessado pelo site da SES Também no ano passado, houve um crescimento de 24% no registro de pacientes com chikungunya nos meses analisados. Dentre as arboviroses urbanas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, somente a zika apresentou redução: não houve registros da doença na capital.

A dengue é uma doença febril aguda causada pela picada dos mosquitos Aedes aegypti. Existem quatro subtipos de vírus da dengue: DenV-1, DenV-2, DenV-3 e a DenV-4. Atualmente, os sorotipos 1 e 2 são os que mais circulam no estado, sendo o DENV-2 prevalente. Este não circulava no Rio de Janeiro desde 2008 e é um dos fatores ligados ao aumento de casos registrados em 2022.



Medidas de prevenção



- Verificar se a caixa d'água está fechada e bem vedada;



- Deixar as lixeiras tampadas;



- Colocar areia nos pratos de plantas;



- Recolher e acondicionar o lixo do quintal;



- Limpar as calhas;



- Cobrir piscinas;



- Tapar os ralos e baixar as tampas dos vasos sanitários;



- Limpar a bandeja externa da geladeira;



- Limpar com esponja as vasilhas dos animais de estimação e trocar a água com frequência;



- Limpar a bandeja coletora de água do ar-condicionado;



- Cobrir bem a cisterna;



- Cobrir bem todos os reservatórios de água.