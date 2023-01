Suspeito teria levantado câmera no corredor do andar para evitar ser visto - Reprodução

Publicado 11/01/2023 21:54 | Atualizado 11/01/2023 22:00

Rio - O motorista Mário Raposo Yang, de 46 anos, suspeito de matar e esquartejar a companheira, Daniele Lyra Nattrodt, de 38, alterou o ângulo das câmeras do prédio onde o casal morava, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio. De acordo com as imagens do circuito interno, o acusado teria desviado os equipamentos e até quebrado alguns para evitar que transporte do corpo fosse flagrado. As informações foram obtidas pelo portal 'G1'.

As câmeras foram mexidas pelo suspeito em pelo menos duas ocasiões, apontam os investigadores. A primeira delas teria ocorrido no início da madrugada do dia 6. No mesmo dia, por volta das 3h da manhã, o motorista teria mexido no equipamento novamente.

O ato teria evitado que os equipamentos de monitoramento do prédio registrassem o suposto transporte do corpo do apartamento para o carro do suspeito. As imagens da câmera de segurança do prédio foram divulgadas pelo jornal 'O Globo'.

Alvo de um mandado de prisão, expedido pela Justiça do Rio, no último dia 10 de dezembro, o suspeito segue foragido. A Polícia Civil busca por informações que levem a prisão de Mário.

O corpo de Daniele foi encontrado no dia 7 de dezembro, dias depois do crime, no porta-malas do carro do suspeito, no estacionamento de um supermercado, que fica no mesmo bairro onde o casal vivia. Mário foi flagrado por câmeras de segurança deixando o veículo no local e saindo do estabelecimento.

De acordo relato de familiares, Daniele entrou em contato com familiares pela última vez na semana anterior ao desaparecimento, no dia 2 de dezembro. A vítima teria passado o dia na praia e teria ido se encontrar com o suspeito, no apartamento em Bonsucesso.

A vítima e o suspeito tinham um relacionamento há poucos meses, mas Daniele já tentava se separar por causa das crises de ciúmes de Mário. O ataque de raiva por não aceitar a separação teria sido um dos motivos para o crime de feminicídio.