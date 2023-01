O colaborador realizava um serviço no trem de manutenção da rede aérea - Divulgação/Supervia

Publicado 11/01/2023 19:24 | Atualizado 11/01/2023 20:03

Rio - Um funcionário da SuperVia foi vítima de bala perdida na madrugada desta quarta-feira (11), por volta de 1h30, enquanto realizava serviço de manutenção programada no sistema de rede aérea nas proximidades da estação Manguinhos, no ramal Saracuruna. Ele foi levado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro.



Em nota, a concessionária informou que comunicou o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) sobre o crime: "A SuperVia lamenta o fato ocorrido com seu colaborador e está prestando todo apoio necessário. Além da recuperação física, ele passará por apoio psicológico, será afastado de suas atividades para a plena recuperação e terá acompanhamento da área de saúde da empresa".



O funcionário recebeu alta na tarde desta quarta. A empresa lembra ainda que adota todas as medidas possíveis para garantir a integridade de seus clientes e colaboradores.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 5° BPM (Praça da Harmonia) foram acionados para uma ocorrência no Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. De acordo com o comando da unidade, os policiais foram informados que um homem vítima de disparo de arma de fogo havia dado entrada na unidade. No local o fato foi constatado e o caso foi registrado na 5ª DP (Mem de Sá).