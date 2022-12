Os funcionários realizavam manutenção na estação de São Cristóvão durante a madrugada quando foram abordados pelos suspeitos - Google Street View

Publicado 08/12/2022 08:32 | Atualizado 08/12/2022 08:39

Rio - Dois funcionários da SuperVia foram agredidos por, pelo menos, três suspeitos que estavam com facas, enquanto realizavam um serviço de manutenção do sistema, nas proximidades da estação São Cristóvão, por volta de 1h30 desta quinta-feira (8).

Os suspeitos chegaram a ferir os profissionais com cacos de vidro, tapas e socos, furtaram objetos pessoais e ferramentas de trabalho. Os colaboradores precisaram de atendimento médico e foram levados para unidade de saúde. De acordo com a SuperVia, eles passam bem. Já os criminosos fugiram pela linha férrea.



Em nota, a concessionária lamentou o fato ocorrido com seus funcionários e informou que está prestando todo apoio necessário.

"Além da recuperação física, eles deverão passar por apoio psicológico e serão afastados de suas atividades para a plena recuperação. A concessionária comunicou o Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) sobre o crime. O caso será registrado em delegacia para investigação da Polícia Civil. A empresa lembra que a segurança é um valor inegociável da SuperVia e a concessionária adota todas as medidas possíveis para garantir a integridade de seus clientes e colaboradores", disse em comunicado.



Agressões em novembro



No dia 15 de novembro, por volta de 1h30, seis colaboradores da SuperVia também foram ameaçados por criminosos portando facas e arma de fogo enquanto era realizado serviço de manutenção do sistema, entre as estações Praça da Bandeira e São Cristóvão. Os suspeitos invadiram o trem de manutenção, agrediram os colaboradores com tapas e socos, fizeram ameaças de morte e até de jogar granada no veículo. Na ocasião, eles fugiram pela linha férrea.