Campanha "Apaixone-se pelo Rio" pretende resgatar o protagonismo do Rio de Janeiro como vitrine do país, em especial durante o verão - Divulgação

Publicado 08/12/2022 20:08

Rio - O Governo do Estado lançou, nesta quinta-feira (8), a campanha “Apaixone-se pelo Rio”, que pretende resgatar o protagonismo do Rio de Janeiro como vitrine do país, em especial durante o verão. O objetivo é promover os destinos das 12 regiões turísticas do estado para a alta temporada das festas de fim de ano e férias.

"O Rio de Janeiro entra em uma nova fase. Nos últimos anos colocamos a casa em ordem e recuperamos a credibilidade. Teremos um ano cheio de eventos que vão fortalecer as atrações culturais e turísticas da capital e do interior. O povo fluminense terá ainda mais orgulho de viver aqui", declara o governador Cláudio Castro.

Durante o evento, realizado no Museu do Amanhã, no Centro do Rio, o secretário de Turismo, Sávio Neves, apresentou ainda o plano estratégico TurismoRJ+10, um conjunto de ações para promover o turismo do Estado do Rio de Janeiro nos próximos 10 anos. O documento propõe iniciativas para reconduzir o Rio ao patamar de competitividade com outros destinos no cenário mundial, considerando valores de sustentabilidade e integração, bem como atributos regionais singulares.

"Todo nosso esforço em 2022 foi para assegurar o bom gerenciamento dos recursos inerentes à atividade turística, considerando os impactos sociais, ambientais e econômicos, para unificar ações e, consequentemente, gerar melhores resultados. Retomamos as atividades do setor com êxito este ano, e, em 2023, teremos o respaldo da Política Estadual de Turismo, para avançarmos ainda mais", ressaltou o secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves.

O estudo inédito é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF). O planejamento estratégico considerou indicadores e informações que irão nortear quando, onde e como as ações deverão ser implementadas para que o setor se torne fator de desenvolvimento econômico e social para o estado. A ideia é valorizar o patrimônio cultural e natural, observando as peculiaridades locais.

Investimento em profissionais e melhorias em infraestrutura

A qualificação profissional também está contemplada no "Turismo RJ + 10 Anos", que pressupõe a criação de um programa de qualificação profissional do turismo no estado em parceria permanente com universidades, Sistema S e outras instituições.

O levantamento prevê ainda investimentos em infraestrutura, considerando ações de ampliação da sinalização turística, como apoio à construção, reforma e ampliação de aeroportos, rodoviárias, portos e marinas no interior do estado, além do fortalecimento da segurança turística em todo o território fluminense.

Serão considerados no "Turismo RJ + 10 Anos" os índices do setor na economia, a empregabilidade do segmento e outras variáveis.