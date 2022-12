Maria Ines foi flagrada pelas câmeras de segurança furtando dermocosméticos de drogaria - Divulgação

Publicado 08/12/2022 19:51

Rio - Três pessoas foram presas, nesta quarta-feira (7), em Rio Bonito, na Região Metropolitana, suspeitas de integrar uma quadrilha de estrangeiros especializada em furtar dermocosméticos de redes de farmácias da capital fluminense e do interior do estado.

De acordo com a 19ª DP (Tijuca), responsável pelas investigações, o bando furtava os objetos para revender. O grupo é formado por colombianos, venezuelanos e peruanos, que agiam nas cidades do Rio de Janeiro, em Campos dos Goytacazes e em Rio Bonito.

A investigação começou há algumas semanas, após três redes de farmácias denunciarem estar sendo alvo dos criminosos. Com a análise de informações e imagens, os agentes conseguiram identificar o bando.

A colombiana Maria Ines Gonzales Spinosa, o venezuelano Victor Abel Rodrigues Toro e o peruano Wilson Dennis Soto Ezeta foram capturados na BR-101, na altura de Rio Bonito, sentido Niterói, enquanto tentavam fugir em um veículo. A fuga aconteceu após Maria Ines ser flagrada furtando uma farmácia em Campos.

Os três foram levados para a delegacia. Segundo a Civil, já foram ouvidas testemunhas dos crimes. Imagens de câmeras de segurança também foram recolhidas para as investigações. Com o bando, foram recuperados os produtos furtados em uma bolsa com revestimento que impedisse o acionamento quando passasse pelo sensor da Drogaria e o veículo usado na fuga, houve também a apreensão de celulares.

Eles foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça. O grupo foi preso em flagrante e vai responder por crimes contra o patrimônio.