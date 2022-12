Covid-19: Rio tem 2.603 casos de covid-19 nas últimas 24 horas - Daniel Roberts - Pixabay - Creative Commons

Covid-19: Rio tem 2.603 casos de covid-19 nas últimas 24 horasDaniel Roberts - Pixabay - Creative Commons

Publicado 08/12/2022 17:39 | Atualizado 08/12/2022 18:07

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Rio registrou, nesta quinta-feira (8), 5.619 novos casos e quatro mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso, o estado chegou ao total de 2.660.936 pessoas infectadas e 76.206 óbitos pela doença desde o início da pandemia, decretada em março de 2020.

A taxa de ocupação das enfermarias está em 60%. A atualização desta quinta-feira não indicou a taxa dos leitos de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Além disso, o painel da SES aponta que a taxa de letalidade da doença caiu para 2,86%.

A pasta ressalta que o registro feito nas últimas 24 horas não significa que o caso tenha acontecido necessariamente no mesmo período.

Casos de Síndrome Respiratória Aguda aumentam no Brasil

O Boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), apontou uma tendência de crescimento do número de casos de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) em 22 estados e no Distrito Federal . Entre os casos virais dessas hospitalizações, três em cada quatro estão associados à covid-19.

De acordo com a atualização com dados referentes à semana de 27 de novembro a 3 de dezembro, o crescimento da SRAG se destaca na população adulta e, principalmente, entre os maiores de 60 anos.

Os estados com alta nas internações nas últimas seis semanas são de todas as regiões do país, mas as quatro exceções, onde há estabilidade na tendência da SRAG, são todas da Região Norte: Acre, Amapá, Amazonas e Pará.

Já os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo, que estão entre os que foram afetados primeiro pela onda atual de infecções, apresentam um cenário de diminuição do ritmo de crescimento e formação de um patamar estável.