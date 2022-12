Operações de acolhimento e ordenamento urbano tiveram 234 pessoas em situação de rua abordadas - Hector Santos / Subprefeitura da Zona Norte

Operações de acolhimento e ordenamento urbano tiveram 234 pessoas em situação de rua abordadasHector Santos / Subprefeitura da Zona Norte

Publicado 08/12/2022 17:23

Rio – A Prefeitura do Rio realizou, nesta quarta-feira (7) e na madrugada de quinta-feira (8), sob a coordenação da Secretaria de Ordem Pública (Seop), operações de acolhimento e ordenamento urbano em diversos pontos da cidade. No total, 234 pessoas em situação de rua foram abordadas, 39 das quais foram acolhidas e encaminhadas para os abrigos da Ilha do Governador, na Zona Norte, e Taquara, na Zona Oeste.

A ações foram realizadas em dois bairros da Zona Sul, Botafogo e Copacabana, no Centro e na Avenida Brasil, altura da comunidade Nova Holanda, na Maré, Zona Norte do Rio.

Na ação realizada na Avenida Brasil, foram apreendidos 57 objetos. A Comlurb, que também atuou no local, recolheu aproximadamente uma tonelada de resíduos e lixo. Com a chegada das equipes, a maioria das pessoas presentes fugiu, apenas oito sendo abordadas e nenhuma aceitando acolhimento. Foi necessário o fechamento da pista central da via, sentindo Zona Oeste, da comunidade do Parque União até a altura do Piscinão de Ramos.

"A Seop faz mais uma vez uma operação para desobstrução do espaço público, especialmente ali nas margens da Avenida Brasil, na altura da Maré, uma área que infelizmente algumas pessoas insistem em ocupar de forma irregular. Elas na maioria das vezes se evadem do local quando as nossas equipes chegam, por isso a gente precisa fechar inclusive a avenida durante um período de tempo para evitar atropelamento. A secretaria de Assistência Social presta o acolhimento para as pessoas que assim desejarem. Infelizmente muitas dessas pessoas não demonstram interesse em serem acolhidas pelo município, e a prefeitura não vai deixar que essas pessoas também ocupem de forma irregular o espaço público trazendo desordem ou insegurança para a cidade", disse o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

A operação contou com a participação de agentes da Subprefeitura da Zona Norte, Guarda Municipal (GM-Rio), Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas (Cati Seop), BRT Seguro, Secretaria de Assistência Social (Smas), Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa-Rio) e Comlurb.

"A prefeitura cumpre aquilo que é da sua atribuição, que é promover o acolhimento às pessoas em situação de rua. Mas enquanto somente houver estas ações e não acontecer um movimento conjunto para combater o fornecimento de drogas e armas nas comunidades, o resultado não será diferente do que estamos tendo", afirma o subprefeito da Zona Norte, Diego Vaz.

Nesta semana, os agentes da Seop também atuaram na Zona Oeste . No total foram realizados 264 atendimentos, 42 acolhimentos e uma pessoa foi encaminhada para a delegacia. Também foram apreendidos 86 objetos entre materiais cortantes e outros diversos.