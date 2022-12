Na operação, foram abordadas 30 pessoas em situação de rua, mas somente três aceitaram acolhimento - Divulgação / Seop

Publicado 07/12/2022 12:54

Rio - A Secretaria de Ordem Pública (Seop) realizou, na madrugada da última terça-feira (6), uma operação conjunta de acolhimento e ordenamento urbano em sete estações do BRT, entre o Terminal Centro Olímpico e a Taquara, e na Avenida Nelson Cardoso, na Zona Oeste do Rio.



De acordo com a Seop, os agentes abordaram 30 moradores em situação de rua. No entanto, apenas três concordaram em receber o acolhimento. Uma pessoa, que não teve a identidade divulgada, foi detida e levada para a 32ª DP (Taquara). Foram recolhidos também uma tonelada de lixo do entorno das estações.

Durante a operação foram apreendidos quatro barras de ferros, dois documentos, um garfo, dez Riocards, dois cartões de crédito, sete facas, cinco tesouras, três navalhas, um estilete, três alicates, um martelo, duas chaves de fenda, 18 isqueiros, um furador, um disco de máquina novo, um relógio, uma chave, um celular, dois cachimbos de crack, dois pinos com supostos entorpecentes e um invólucro com maconha prensada.



Ainda de acordo com a pasta, a ação, além de ordenar o espaço público, tem como objetivo conversar e orientar as pessoas que desejarem ajuda para sair dos vícios das drogas, em busca de emprego e de uma nova oportunidade de vida.



A operação contou com a participação de agentes da Guarda Municipal, da Coordenadoria de Ações Territoriais Integradas (CATI Seop), BRT Seguro, Secretaria de Assistência Social, Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA), Comlurb e Subprefeitura de Jacarepaguá.



"Essa é mais uma ação que a Prefeitura realiza em conjunto com outros órgãos após analisar e verificar as denúncias recebidas por cidadãos cariocas. Essas operações proporcionam segurança a população que usa o transporte público e que mora também no entorno das estações. Vamos dar continuidade nessas ações para aumentar a ordem pública e impedir a ocupação irregular do espaço público", afirmou o o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.



No último dia 30, a secretaria já havia realizado uma operação com a mesma finalidade nas estações do BRT ao longo da Avenida Brasil, em frente às comunidades do Parque União e Nova Holanda, na Zona Norte.



A Seop pede a ajuda da população para denunciar irregularidades por meio da Central de Atendimento da Prefeitura do Rio, através do número de telefone 1746, para que o ordenamento seja feito na cidade.