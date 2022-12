Bairro de Xerém, em Duque de Caxias, teve pontos de alagamentos por causa das fortes chuvas desta quarta-feira (7) - Reprodução

Bairro de Xerém, em Duque de Caxias, teve pontos de alagamentos por causa das fortes chuvas desta quarta-feira (7)Reprodução

Publicado 07/12/2022 18:31

Rio - A forte chuva causou enchentes e alagamentos em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, na tarde desta quarta-feira (7). As prefeituras das cidades acionaram sirenes e mobilizaram moradores para pontos de apoio. A Secretaria de Obras e Defesa Civil de Duque de Caxias informou que, por causa do aumento das chuvas na região do quarto distrito, o município entrou em estágio de atenção. O órgão acionou as cinco sirenes do distrito de Xerém para alertar os moradores de áreas de risco, devido às condições do solo saturado em algumas localidades.

Até o momento foram registradas ocorrências de desabamento, sem vítimas, nas ruas Isis, onde duas casas foram interditadas, e das Pedrinhas, no bairro Km 51, e na Rua Enéas Rias Frutuoso, cinco imóveis também foram interditados. Os moradores foram levados para casas de parentes, em Xerém. Vídeo gravados por moradores mostram a situação que ficou o bairro de Xerém. Nas redes sociais, algumas pessoas contaram que estão ilhadas e o nível da água está bastante alto.

Em situações de alerta, a Defesa Civil pede aos moradores dessas regiões que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro ou os pontos de apoio localizados em igrejas, associações de moradores e escolas de cada distrito e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199, ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.

Petrópolis volta a sofrer com as chuvas fortes

Ainda abalados com a tragédia após as fortes chuvas de fevereiro e março deste ano, que juntas deixaram mais de 240 pessoas mortas e cerca de 4 mil desabrigadas, moradores se assustaram com o volume de água que caiu no município nesta quarta-feira (7).

A Prefeitura, por meio da Defesa Civil, acionou as sirenes no bairro Independência e mobilizou a população das áreas de risco para o ponto de apoio na Escola Municipal Alto Independência. O órgão informou que permanecerá monitorando as condições de tempo e poderá emitir atualizações e informativos a qualquer momento.

Devido às chuvas, a BR-040 foi fechada por uma hora e reaberta por volta das 16h.Segundo a Concer, concessionária que administra o trecho, a subida da serra de Petrópolis foi interditada preventivamente a partir da praça de pedágio de Duque de Caxias, sentido Juiz de Fora, em razão do temporal que atinge a região.

O rio Quitandinha, na rua Coronel Veiga, transbordou e alagou a via. Um alerta do INEA informou, às 18h10, que o nível do rio estava acima do normal na localidade Centro.

Veja imagens da situação em Petrópolis:

A cidade do Rio também estava em estágio de mobilização até às 19h desta quarta-feira (6) devido às condições do tempo. Nesta noite, o município voltou ao estágio de normalização devido à ausência de previsão de chuva moderada nas próximas horas.

Justiça determina bloqueio de R$ 2 bilhões do estado do Rio que seriam destinados a Petrópolis

A Justiça decidiu bloquear R$ 2 bilhões do governo do estado que seriam destinados à prevenção das chuvas em Petrópolis , na Região Serrana do Rio. A decisão é do último dia 30, no entanto, a Procuradoria Geral do Estado do Rio (PGE-RJ) informou que ainda não foi notificada sobre o assunto. A informação foi confirmada pelo Ministério Público do Rio (MPRJ), que requisitou ao Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio para fazer o mapeamento de risco.

A determinação ocorreu após o judiciário constatar que pouco foi feito pela prefeitura da cidade nas chuvas de fevereiro e março deste ano, que juntas deixaram mais de 240 pessoas mortas e cerca de 4 mil desabrigadas.



Na decisão, o juíz Jorge Luiz Martins Alves, da 4ª vara cível, informou que deve ser feito no município a demolição de escombros com potencial de risco a imóveis vizinhos; remoção e a realocação temporária de moradores das áreas de risco; remanescente; pagamento de aluguel social para as famílias ocupantes dos referidos imóveis; e edificações estruturais imprescindíveis à eliminação/redução dos efeitos das intensas e contínuas precipitações pluviométricas.

No último dia 1, no entanto, o vice-prefeito de Petrópolis, Paulo Mustrangi, reclamou dos recursos repassados pelo governo federal , que teriam sido insuficientes. Segundo ele, a prefeitura da cidade teve que solicitar um empréstimo de R$ 100 milhões de reais à Caixa Econômica Federal para atender as comunidades atingidas.