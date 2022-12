Velório do compositor da portela Beto Aquino, no cemitério da Penitencia, no Caju. - Cleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 07/12/2022 19:44 | Atualizado 07/12/2022 20:31

Rio - Amigos e parentes de Roberto de Aquino Leite, o Beto Aquino, estiveram, no fim da tarde desta quarta-feira (7), na despedida ao compositor portelense, no Cemitério da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio. A cerimônia do velório começou por volta das 13h e a cremação às 16h. O músico foi encontrado morto em seu apartamento , em Copacabana, na tarde da última segunda (5).

Colegas da Portela e sambistas estiveram no local para prestar solidariedade à família do compositor. Amiga de longa data de Aquino, Tia Surica, pastora da Velha-Guarda e presidente de honra da Portela, também compareceu ao velório.

Membros da agremiação de Madureira, onde Aquino conquistou dois títulos de Campeão do Carnaval, levaram instrumentos para o velório. Nenhum dos amigos ou familiares quis falar com a reportagem.

Beto tinha 60 anos e morreu vítima de infarto no seu apartamento, na tarde da última segunda-feira (5). Foi a nora do compositor quem encontrou o corpo. Segundo relato de familiares à polícia, Aquino já sofria de problemas cardíacos.

A causa da morte foi confirmada por exame do Instituto Médico Legal (IML), na tarde desta terça-feira (6). O caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana), que ainda apura o possível crime de furto de pertences do músico. Segundo a nora, que encontrou o corpo, joias, a carteira e o celular de Beto não estavam no local.

Um homem, identificado como Matheus Fernandes, com quem Beto mantinha um relacionamento amoroso teria sido o autor do furto. Informações levantadas pela Polícia Civil indicam que Matheus teria sido a última pessoa estar com o compositor. Ele tinha a chave do apartamento e foi flagrado saindo do imóvel no fim da noite de domingo (4).

Em contato com o DIA, o delegado André Leiras, titular da 12 ª DP (Copacabana), comentou que equipes da distrital segue em diligências para tentar localizar Matheus.

Amigos lamentam

Na última terça-feira, Tia Surica já havia falado com a reportagem sobre a amizade com Beto. Ela revelou que esteve com o compositor no último dia 17, na comemoração do seu aniversário. "Ele veio aqui com sorriso no rosto, para tomar a cervejinha dele comigo, jantamos e comemoramos meu aniversário de 82 anos. Ele sempre foi uma pessoa muito feliz, de bom coração e alegre", disse.



"A Portela perde um compositor de mão cheia e eu perco um amigo. Que Deus conforte a família dele e que ele tenha o descanso tão merecido", finalizou Surica.



A Portela também fez uma homenagem a Aquino: "A Portela lamenta profundamente a morte do compositor Beto Aquino, que nos deixou nesta segunda-feira. O poeta era bicampeão na Portela; venceu o concurso de samba-enredo da escola nos carnavais de 2019 (Clara Nunes) e 2020 (Guajupiá). Este ano participou da disputa de samba-enredo para o centenário da Majestade do Samba na parceria de Valtinho Botafogo, Phabbio Salvatt, Pecê Ribeiro, Rosinata Santana, Raimundo Santa Rosa e Manuel Tunholi", diz a escola em publicação na rede social.