Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte do PM e de Alexandre - Reprodução

Publicado 07/12/2022 18:13 | Atualizado 07/12/2022 18:21

Rio - Um homem, identificado como Alexandre Silva dos Santos, foi morto a tiros, na noite desta terça-feira (07), após o confronto que causou a morte do sargento Ângelo Rodrigues de Azevedo, lotado no Batalhão de Operações Especiais (Bope), na Praça Seca, na Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o corpo de Alexandre foi retirado da comunidade do Bateau Mouche por populares e deixado na Rua Candido Benício. Os policiais militares encontraram o corpo, que tinha diversos disparos de arma de fogo, e acionaram a DHC, por volta das 19h30.

A DHC informou que investiga a morte do policial militar e de Alexandre, e que diligências estão em andamento para identificar a autoria dos disparos e esclarecer todos os fatos.

De acordo com a PM, horas antes do corpo ser encontrado, ocorreu intensa troca de tiros entre policiais do Bope e bandidos da localidade no interior da comunidade. Equipes foram atacadas em uma área de mata durante uma ação que visava reprimir a circulação de criminosos na região. Houve um intenso tiroteio e o policial Ângelo Rodrigues de Azevedo foi atingido.

Ele chegou a ser socorrido e levado por outros agentes até o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu. Informações preliminares apontam que ele morreu na sala de trauma da unidade de saúde.

O sargento Ângelo tinha 48 anos e estava na corporação desde 2000. Ele deixa a mulher e três filhos. Ele será enterrado no Cemitério Jardim da Saudade, em Paciência, nesta quinta-feira (8). O velório está marcado para começar às 8h na Capela 1 e o sepultamento, às 11h.