Prisão foi realizada por policiais da 62ª DP (Imbariê)Reprodução

Publicado 07/12/2022 16:50

Rio – Um homem, identificado como Lucas Rocha de Oliveira Machado, foi preso em flagrante, nesta terça-feira (6), por descumprir medidas protetivas e por ameaçar a ex-companheira com uma faca, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A prisão foi realizada por policiais da 62ª DP (Imbariê).



De acordo com informações da distritital, a vítima já havia denunciado Lucas em outubro deste ano, e solicitou medidas protetivas que foram aceitas pela Justiça. Mesmo tendo sido informado de que não deveria se aproximar da mulher, o suspeito foi até a sua casa. Ainda segundo a delegacia, os dois discutiram e o suspeito pegou uma faca de cozinha para ameaçar a ex-companheira.



Graças a um momento de distração, a vítima conseguiu entrar em contato com a delegacia da região e informar o fato, fazendo com que a equipe fosse imediatamente ao endereço.

Lucas foi encaminhado à audiência de custódia. Se a Justiça mantiver a prisão, ele irá para o sistema penitenciário.