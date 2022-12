Quartel de Ramos realiza buscas no local - Reprodução/ Google Maps

Publicado 07/12/2022 22:47 | Atualizado 07/12/2022 22:58

Rio - O Corpo de Bombeiros informou que procura, desde a tarde desta quarta-feira (7), um homem que caiu de moto em um rio em Manguinhos, Zona Norte do Rio. De acordo com a corporação, a equipe do quartel de Ramos foi acionada às 17h22 para o local e seguem fazendo busca desde então.

No último domingo (4), um carro de passeio caiu no Rio Guandu , na altura do bairro Caçador, em Seropédica. De acordo com as informações, o motorista bateu com o veículo na mureta da ponte que liga Seropédica e Nova Iguaçu.

Nesta quarta-feira, os bombeiros encontraram o corpo de uma mulher no Rio Guandu , na altura do Distrito Industrial de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. Familiares da vítima, identificada como Lucimar Almeida Gonçalves, reconheceram o cadáver no local.

Equipes do Grupamento de Busca e Salvamento (GBS) e dos quartéis de Nova Iguaçu e Seropédica estavam no quarto dia de buscas na região. Eles vasculharam a área com auxílio de embarcações, mergulhadores e drones com câmeras térmicas. Segundo o Corpo de Bombeiros, equipes estão retornando para a base para encerrar as buscas, já que o corpo foi localizado.