Bombeiros fazem buscas por carro que caiu no Rio Guandu, na Baixada Fluminense - Reprodução/Redes sociais

Publicado 04/12/2022 16:30 | Atualizado 04/12/2022 16:40

Rio - Equipes do Corpo de Bombeiros procuram, desde as 7h deste domingo (4), um carro de passeio que caiu no Rio Guandu, na altura do bairro Caçador, em Seropédica. Segundo informações iniciais, o motorista bateu com o veículo na mureta da ponte que liga Seropédica e Nova Iguaçu e caiu no rio. Quartéis dos municípios, além da Equipe Especializada de Busca e Salvamento estão no local e até o momento só foi encontrado um para-choque, que possivelmente é do carro desaparecido.

Ainda segundo os bombeiros, devido ao fato da correnteza estar muito forte o veículo pode ter sido arrastado para outro local. Até às 15h30 não havia maiores informações sobre as buscas. Também não se sabe ainda quantas pessoas estavam no carro e o que ocasionou a queda.

Pelo menos três pilares da mureta ficaram comprometidos, mas o trânsito flui normalmente na ponte. Uma das comportas da represa do Rio Guandu chegaram a ser fechadas para que o nível da água diminuísse, dando melhor visibilidade, mas logo retomou ao seu funcionamento normal.

A Guarda Municipal de Seropédica (Semop) e a Polícia Rodoviária Federal também estão no local para auxiliar pedestres e motoristas.

Veja vídeo:

A ocorrência está em andamento.