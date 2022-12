Transportes públicos do Rio terão esquema especial para o jogo do Brasil nesta segunda-feira (5) - Arquivo/Agência O Dia

Publicado 04/12/2022 17:38

Rio - Devido ao jogo do Brasil e Coreia do Sul, nesta segunda-feira (5), às 16h, em jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo, o funcionamento dos transportes de trem, metrô, BRT e ônibus sofrerão alterações. A MOBI-Rio, concessionária que administra o BRT, informou que o início da operação dos serviços eventuais à tarde será antecipada para as 14h, terminando às 20h. Já a Secretaria Municipal de Transportes do Rio (SMTR-RJ) determinou que a operação dos ônibus seja a mesma que ocorre aos sábados, quando as linhas devem cumprir 50% da quilometragem planejada para os dias úteis.



Trens

Segundo a SuperVia, os trens terão alterações na operação no período da tarde. A concessionária vai antecipar o horário de pico vespertino nos ramais, conforme abaixo:



- No ramal Santa Cruz, a operação seguirá a grade de dia útil até às 13h. Após esse horário, haverá antecipação do início das viagens expressas para Santa Cruz, que serão intercaladas com viagens paradoras. A partir das 19h, o ramal volta a operar conforme a grade regular.



- No ramal Japeri, a operação seguirá a grade de dia útil até às 11h. Após esse horário, as partidas de Japeri para Central serão paradoras. A partir das 13h, haverá antecipação do início das viagens para Nova Iguaçu, que serão intercaladas com viagens para Japeri. A partir das 19h, o ramal volta a operar conforme a grade regular.



- No ramal Saracuruna, a operação seguirá a grade de dia útil até às 13h. Após esse horário, os ramais vão operar com os intervalos reduzidos. A partir das 19h30, o ramal volta a operar conforme a grade regular.



- No ramal Belford Roxo, a operação seguirá a grade de dia útil até às 13h. Após esse horário, haverá ajustes nos horários das viagens. A partir das 18h, o ramal volta a operar conforme a grade regular.



- Não haverá alteração no trecho entre Gramacho e Saracuruna e nas extensões Paracambi, Guapimirim e Vila Inhomirim.



A SuperVia orienta que os passageiros programem suas viagens consultando a ferramenta "Planeje Sua Viagem" no site e no aplicativo da concessionária. Em caso de dúvidas, podem contatar a Central de Atendimento pelo número 0800 726 9494.

Metrô-Rio





Todas as estações permanecerão abertas e o funcionamento das linhas 1,2 e 4 do MetrôRio será o mesmo de dia útil, ou seja, das 5h à meia-noite, com transferência nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo e Central); e Metrô na Superfície, das 5h às 23h30.



O MetrôRio recomenda aos passageiros que priorizem os meios digitais para recargas e pagamento, como o aplicativo e site do cartão Giro ( O MetrôRio vai antecipar o horário de pico nesta segunda-feira (5) para melhor atender aos usuários no deslocamento para o jogo entre Brasil e Coreia do Sul pelas oitavas de final da Copa do Mundo. Com o objetivo de oferecer mais praticidade aos torcedores, a concessionária manterá a redução dos intervalos de circulação dos trens desde as 9h.Todas as estações permanecerão abertas e o funcionamento das linhas 1,2 e 4 do MetrôRio será o mesmo de dia útil, ou seja, das 5h à meia-noite, com transferência nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo e Central); e Metrô na Superfície, das 5h às 23h30.O MetrôRio recomenda aos passageiros que priorizem os meios digitais para recargas e pagamento, como o aplicativo e site do cartão Giro ( giro.metrorio.com.br ) ou método por aproximação NFC.

Barcas

As linhas Arariboia e Charitas da CCR Barcas vão operar com horários especiais. A operação das demais linhas não sofrerá alteração. As viagens no trajeto Arariboia/Praça XV vão ser realizadas das 5h40 às 16 horas (intervalos de 20 minutos); das 16 às 18 horas (intervalos de uma hora); e das 18h30 às 23h30 (intervalos de meia hora).

No sentido Praça XV/Arariboia, das 6h30 às 16h30 (intervalos de 20 minutos); das 16h30 às 18h30 (intervalos de uma hora); e das 18h30 às 23 horas (intervalos de meia hora).



Já as viagens da Praça XV para Charitas ocorrerão das 7 às 14 horas (intervalos de meia hora) e das 16h30 às 19h30 (intervalos de uma hora). O encerramento da operação será às 19h30.

Unidades 24h da rede pública de saúde funcionarão normalmente

As unidades 24 horas da rede municipal de saúde do Rio funcionarão normalmente na segunda-feira (5). De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), UPAs, hospitais, centros de emergência regional (CERs) e centros de atenção psicossocial (CAPS) tipo III não terão esquema especial na data das oitavas de final.



Apenas as unidades de Atenção Primária, como centros municipais de saúde, clínicas da família e policlínicas, assim como o Super Centro Carioca de Saúde, terão horário reduzido para funcionar das 8h às 12h.

A redução na escala obedece a Resolução Rio Nº 5613, que define o expediente dos órgãos municipais nos dias de jogos da Seleção Brasileira a partir da fase das oitavas de final.

Confira a lista de unidades com funcionamento 24 horas:



– Hospital Municipal Souza Aguiar – Centro

– Hospital Municipal Miguel Couto – Gávea

– Hospital Municipal Salgado Filho – Méier

– Hospital Municipal Lourenço Jorge – Barra da Tijuca

– Hospital Municipal Pedro II – Santa Cruz

– Hospital Municipal Rocha Faria – Campo Grande

– Hospital Municipal Albert Schweitzer – Realengo

– Hospital Municipal Evandro Freire – Ilha do Governador

– Hospital Municipal Rocha Maia – Botafogo

– Hospital Municipal Francisco da Silva Telles – Irajá

– Hospital Municipal Jurandir Manfredini – Jacarepaguá

– Hospital Maternidade Fernando Magalhães – São Cristóvão

– Hospital Maternidade Carmela Dutra – Lins de Vasconcelos

– Hospital Maternidade Herculano Pinheiro – Madureira

– Hospital Maternidade Alexander Fleming – Marechal Hermes

– Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque – Centro

– Hospital da Mulher Mariska Ribeiro – Bangu

– Serviço de emergência da Policlínica Rodolpho Rocco – Del Castilho

– Serviço de emergência da Policlínica César Pernetta – Méier

– Instituto Municipal Philippe Pinel – Botafogo

– UIS Arthur Villaboim – Paquetá

– UPA de Vila Kennedy

– UPA da Rocinha

– UPA do Complexo do Alemão

– UPA da Cidade de Deus

– UPA de Santa Cruz / João XXIII

– UPA do Engenho de Dentro

– UPA de Madureira

– UPA de Costa Barros

– UPA de Senador Camará

– UPA Sepetiba

– UPA Paciência

– UPA Magalhães Bastos

– UPA Rocha Miranda

– Centro de Emergência Regional Centro

– Centro de Emergência Regional Leblon

– Centro de Emergência Regional Barra

– Centro de Emergência Regional Ilha

– Centro de Emergência Regional de Realengo

– Centro de Emergência Regional de Campo Grande

– Centro de Emergência Regional Santa Cruz

– Centro de Atenção Psicossocial Maria do Socorro Santos

– Centro de Atenção Psicossocial Franco Basaglia

– Centro de Atenção Psicossocial Fernando Diniz

– Centro de Atenção Psicossocial João Ferreira Filho

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Miriam Makeba

– Centro de Atenção Psicossocial Severino dos Santos

– Centro de Atenção Psicossocial Clarice Lispector

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Raul Seixas

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Paulo da Portela

– Centro de Atenção Psicossocial Manoel de Barros

– Centro de Atenção Psicossocial Arthur Bispo do Rosário

– Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas Antônio Carlos Mussum