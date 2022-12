Nilza Ana da Silva Barcelos e Rosane Cristiana da Silva Barcelos, mãe e irmã, respectivamente, do secretário de Administração de Carapebus, Luiz Geraldo da Silva Barcelos - Divulgação

Publicado 04/12/2022 19:14

Nilza Ana da Silva Barcelos e Rosane Cristiana da Silva Barcelos, mãe e irmã, respectivamente, do secretário de Administração da cidade, Luiz Geraldo da Silva Barcelos. Ao todo, a tragédia fez quatro pessoas mortas, sendo três em Carapebus e uma em Conceição de Macabu. Rio - A Prefeitura de Carapebus, município do Norte Fluminense atingido pelas fortes chuvas da última semana , confirmou a morte de mais duas vítimas:, mãe e irmã, respectivamente, do secretário de Administração da cidade, Luiz Geraldo da Silva Barcelos. Ao todo, a tragédia fez quatro pessoas mortas, sendo três em Carapebus e uma em Conceição de Macabu.

Elas estavam desaparecidas desde quarta-feira (30), quando os municípios enfrentaram suas maiores catástrofes naturais da história. A prefeitura de Carapebus estima ao menos 1 mil famílias desalojadas, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira (2).

A Escola Municipal Luiz Carlos Fragoso está sendo usada em ponto de apoio para as famílias e a Igreja Batista de Carapebus e a Igreja ADAV estão recebimento doações. A Prefeitura de Quissamã enviou mais de 500 kg de alimentos, enquanto o governo do Estado do Rio de Janeiro mandou um caminhão com 92 colchões e conjuntos de roupas de cama.

Conceição de Macabu

A Prefeitura de Conceição de Macabu decretou estado de calamidade pública na quinta-feira (1). O documento foi assinado pelo prefeito Valmir Lessa diante da necessidade de atuação na pronta resposta, em ações de assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais.

Na tragédia que destruiu casas, alagou ruas e arrastou carros, uma pessoa morreu. Ainda há uma vítima em estado grave, que recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Ana Moreira, e posteriormente, transferida para o HPM, em Macaé.

A chuva que atingiu o município na última quarta-feira (30) afetou mais de 8 mil pessoas na cidade. Os dados são do Gabinete de Crise, montado na sede da Prefeitura Municipal. O número de desalojados após a tragédia, chegou a 450 pessoas. As informações são da Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social. O número de desabrigados permanece o mesmo, cinco.

O prefeito, que também teve a sua casa atingida, segue nas ruas e acompanhando de perto a situação dos moradores e conversando com os atingidos pela forte chuva. Na quinta-feira (01), o Secretário Estadual de Governo, Rodrigo Bacellar, o subsecretário da pasta, Rafael Thompson, e o Secretário Estadual de Defesa Civil, Leandro Monteiro, pousaram no município. Um pouco mais tarde, chegou o Secretário Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Júlio Saraiva. Eles se comprometeram a enviar ajudas.

Já nesta sexta-feira (2), desembarcaram no município o Deputado Estadual, Max Lemos, presidente da comissão de obras da Assembleia Legislativa – Alerj, e o Secretário Estadual de Obras, Rogério Brandi.

Pelo menos 15 casas foram derrubadas, sendo cinco delas em destruição total. Equipes da Secretaria Municipal de Promoção e Desenvolvimento Social realizam o levantamento das necessidades das famílias atingidas pela chuva. Moradores afetados podem procurar a unidade CRAS mais próxima.

Desde o dia da tragédia, equipes de limpeza atuam nas ruas desobstruindo vias, com o auxílio de maquinários pesados. O município conta com a ajuda de veículos e homens das Prefeituras de Quissamã e Trajano de Moraes.