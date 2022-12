Arma apreendida foi usada para ameaçar policiais do 32° BPM (Macaé) - Divulgação/PMERJ

Rio - Um homem, suspeito de assaltar pedestres, foi baleado, na noite deste domingo (04), após um perseguição policial no bairro Serra Mar, em Rio das Ostras, Região dos Lagos. Na ação, os militares apreenderam um revólver calibre 38.

De acordo com a corporação, agentes do 32° BPM (Macaé) foram acionados após receberem a informação de que homens estariam roubando pedestres a bordo de um carro, no bairro Serra Mar. Após perseguição policial, o veículo em que os suspeitos estavam veio a colidir na esquina da Rua Piauí. Depois de fazer buscas pela região, os militares encontraram um dos suspeitos de participar da ação criminosa.

Ele ameaçou sacar a arma e acabou sendo atingido por um disparo efetuado por um dos policiais. O suspeito foi socorrido para o Pronto Socorro de Rio das Ostras. O estado dele é desconhecido.

Na ação, os militares apreenderam um revólver calibre 38. A ocorrência foi encaminhada para a 128ª DP (Rio das Ostras).