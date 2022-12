Cariocas assistiram a o jogo entre Brasil e Suíça sob chuva em Copacabana - Cleber Mendes/ Agência O Dia

Publicado 04/12/2022 13:49 | Atualizado 04/12/2022 14:06

Rio - Após o tempo fechado neste domingo, a previsão é de que a semana comece com pancadas de chuva no Rio. Para segunda-feira (5), os serviços meteorológicos indicam temperaturas entre 19º C e 35º C e o céu coberto por nuvens. A garoa deve começar na parte da manhã e aumentar de intensidade ao longo do dia.

De acordo com os modelos pluviométricos do Sistema Alerta Rio, cerca de 10mm de chuva devem cair para refrescar os cariocas que se encontrarão para torcer pela seleção brasileira na Copa do Mundo no Catar.

A terça-feira será mais um dia nublado na cidade, com aumento de nuvens na parte da tarde. Além disso, a chuva permanece e deve ganhar força, podendo cair em qualquer período do dia. A temperatura diminui, ficando entre 20º C e 30º C.

O sol permanece escondido na quarta-feira, que está previsto ser o dia mais frio da semana, com máxima de 28º C e mínima de 19º C. O cenário de tempo instável é deve permanecer na quinta-feira. A estimativa, no entanto, é de que caia menos água do que no dia anterior.

Se a seleção vencer o jogo desta segunda, a tendência é que a partida de sexta-feira também seja com chuva no Rio. A previsão indica que as pancadas começam à tarde e seguem durante a noite, encerrando a semana chuvosa da cidade.